Women of the Year: La celebre iniziativa della rivista Time ispira una Serie TV di Prime Video

L'anno scorso il famoso settimanale di informazione ha scelto le 100 donne più influenti e simboliche di ogni anno dal 1920 al 2019: ora quel progetto arriverà in tv.

È passato già un anno da quando - in occasione della Giornata internazionale della donna del 2020 - la nota rivista americana Time ha dato vita al progetto Women of the Year scegliendo 100 donne che hanno cambiato il mondo, una per ogni anno dal 1920 al 2019 e dedicando loro delle copertine speciali. L'iniziativa, guidata dalla regista Alma Har'el, ha attirato l'attenzione degli Amazon Studios che, esattamente un anno dopo, hanno annunciato una nuova serie tv antologica in arrivo su Prime Video ispirata proprio da questo progetto.

Women of the Year: Come sono state scelte le "donne dell'anno"

Il progetto Women of the Year è nato un anno fa quando i giornalisti di Time si sono resi conto che il prestigioso riconoscimento alla "Persona dell'anno" assegnato fin dal 1927 era stato attribuito quasi sempre a uomini (erano solo 11 le donne che lo avevano ricevuto). Da qui la scelta di selezionare 100 donne particolarmente influenti nell'ultimo secolo: sono leader, artiste, innovatrici, attiviste, atlete, imprenditrici, scienziate che hanno dato il loro contributo al mondo. Tra loro, solo per fare alcuni nomi, ci sono Michelle Obama, la Regina Elisabetta II, Madonna, Gloria Steinem e, l'ultima del 2019, Greta Thunberg. Nel caso ve lo steste chiedendo, per il 2020, invece, la donna scelta come donna dell'anno è stata la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris.

Women of the Year: I primi dettagli sulla serie antologica di Prime Video

La serie tv antologica in sviluppo per Prime Video coinvolge direttamente la regista Alma Har'el, già a bordo del progetto originario, e - secondo quanto riportato da Deadline - sarà incentrata su alcune delle donne scelte da Time: sono personaggi femminili spesso visionari e che hanno svolto un ruolo fondamentale nel raggiungimento dei più grandi successi della nostra società. Ogni episodio - affidato a una regista diversa - sarà dedicato a una donna e racconterà "le 24 ore che l'hanno resa donna dell'anno", cioè gli avvenimenti cruciali che hanno cambiato la sua vita e, di conseguenza, anche la nostra. Har'el sarà produttrice esecutiva con la sua casa di produzione Jellywolf insieme a Time Studios e P&G Studios.