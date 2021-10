With Love: Data e prime foto della commedia romantica di Amazon Prime Video per le feste

News Serie TV

La serie segue due fratelli in cerca dell'amore e la loro famiglia messicana-americana.

Amazon Prime Video ha annunciato che la prima stagione di With Love, nuova serie tv dell'ideatrice di Giorno per giorno Gloria Calderón Kellett, sarà disponibile in streaming dal 17 dicembre, in tempo per le festività natalizie. Per l'occasione, la piattaforma ha diffuso le prime foto ufficiali della commedia romantica, il cui cast include la star di Shadowhunters Emeraude Toubia, Mark Indelicato (Ugly Betty) e Rome Flynn (Le regole del delitto perfetto).

With Love: La trama e il cast della serie tv

Creata e scritta dalla Kellett, che appare anche nella serie nei panni della zia zitella, With Love racconta la storia dei fratelli Diaz, Lily e Jorge (Toubia e Indelicato), alla ricerca dell'amore e di uno scopo nella vita. Attraverso i cinque episodi che la compongono, ciascuno ambientato durante una diversa festività, la serie segue Lily, Jorge e il resto dei Diaz, una famiglia messicana-americana molto unita, tra gli alti e i bassi della vita nei giorni più importanti e intensi dell'anno. Il resto del cast include Desmond Chiam (The Falcon and the Winter Soldier), Vincent Rodriguez (Crazy Ex-Girlfriend), Isis King (The L Word: Generation Q), Todd Grinnell (Giorno per giorno), Constance Marie (Switched at Birth) e Benito Martinez (Tredici). Questi ultimi due interpretano i genitori di Lily e Jorge, Beatriz e Jorge Sr.

With Love è la prima serie della Kellett per Amazon Studios, con il quale ha firmato un accordo di sviluppo a maggio. Seguiranno Verona, teen drama ispirato dalle storie di Shakespeare; Glowing Up, serie animata per un pubblico adulto basata sulla graphic novel Mismatched, a sua volta un adattamento moderno di Emma di Jane Austen; e Dating the Lopez Ladies, un'altra serie animata.