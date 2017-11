Wilson Bethel prossimo antagonista di Daredevil?

La star di Hart of Dixie Wilson Bethel sarà uno dei nuovi volti di Daredevil nella terza stagione in arrivo su Netflix il prossimo anno.

Secondo Variety, l'attore 33enne interpreterà un ruolo regolare, un agente dell'FBI il cui nome viene al momento sottaciuto. Sappiamo però che il giovane avrà un ruolo cruciale nel conflitto tra Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox) e Wilson Fisk/Kingpin (Vincent D'Onofrio), del quale di recente è stato annunciato il ritorno.

Mentre tra i fan cresce il sospetto che il personaggio possa essere Stanley Carter/Sin-Eater, noto antagonista mascherato della Marvel, per Bethel il ruolo in Daredevil arriva dopo le brevi esperienze di The Astronaut Wives Club e Blood & Oil con ABC. Per quest'ultima di recente ha recitato anche in un arco di episodi de Le regole del delitto perfetto.