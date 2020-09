Willy, il principe di Bel-Air: Nelle prime foto del cast riunito per lo speciale c'è anche Janet Hubert!

News Serie TV

La reunion celebrerà il 30° anniversario della sitcom e sarà disponibile in streaming su HBO Max.

Eccolo, infine, il cast di Willy, il principe di Bel-Air riunito per le riprese dello speciale di HBO Max che celebra il 30° anniversario della popolare sitcom degli anni '90, disponibile in streaming negli Stati Uniti quest'autunno. Fatta eccezione per James Avery, morto nel 2013, un cast al completo! Per la prima volta in 27 anni, infatti, al gruppo - e questa è una novità - si è unita anche Janet Hubert, l'attrice che per prima interpretò Vivian e poi lasciò la serie a causa di un diverbio con Will Smith.

Willy, il principe di Bel-Air: La reunion per il 30° anniversario

Uno degli scatti condivisi dallo stesso Smith ritrae quest'ultimo impegnato in una conversazione apparentemente rilassata con l'ex co-star. Va detto infatti che da decenni tra i due non correva buon sangue. Nel 2017, in occasione di un'altra reunion, l'assente Hubert disse: "Non ci sarà mai una vera reunion di Willy, il principe di Bel-Air. Non sono interessata a incontrare nessuna di quelle persone". Con loro ritroveremo Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (la seconda zia Vivian), DJ Jazzy Jeff (Jazz) e ovviamente Alfonso Ribeiro (Carlton), per quella che viene definita "una reunion emozionante e una conversazione sincera" sulla storia e l'impatto culturale avuto dalla serie sin dal suo debutto nel 1990.

Il ritorno in tv di Willy, il principe di Bel-Air

Nel frattempo, risale a pochi giorni fa la notizia dell'ordine a Peacock, un altro servizio di video in streaming, di Bel-Air, remake in chiave drammatica delle storie di Will (o Willy, come nella versione italiana). Il progetto, che ha già ottenuto un ordine di due stagioni e sarà scritto e diretto da Morgan Cooper, nel primo caso con Chris Collins (Sons of Anarchy), con Smith coinvolto come produttore esecutivo, è descritto come "un drama serializzato con episodi da un'ora simile alla sitcom", quindi "incentrato sulle stesse premesse originali: il viaggio complicato di Will dalle strade di West Philadelphia alle dimore recitante di Bel-Air. Con una visione re-immaginata, Bel-Air si immergerà più a fondo nei conflitti, nelle emozioni e nei pregiudizi intrinseci impossibili da esplorare completamente in una sitcom di 30 minuti, pur continuando a mostrare la spavalderia e gli altri aspetti della serie originale".