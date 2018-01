Will & Grace dà un volto nuovo al papà di Grace

Un altro membro della famiglia Adler è in viaggio verso il revival di Will & Grace, ma questa volta non avrà lo stesso volto che i fan ricordavano. Con un post pubblicato su Instagram, la star Debra Messing ha annunciato che Robert Klein è stato ingaggiato dalla sitcom di NBC per il ruolo di Martin Adler, il papà di Grace, il suo personaggio.

"Una grande notizia! La leggenda della commedia Robert Klein interpreterà il papà di Grace! Sono molto felice perché, come sanno i fan di The Mysteries of Laura, Robert è stato il mio papà anche lì!", ha scritto Messing. "Il grande Alan Arkin era impossibilitato a tornare, quindi ci sentiamo molto fortunati ad avere Robert".

Mentre non possiamo sapere per ora se il rapporto tra Martin e la figlia Grace sia cambiato dalla morte della moglie/madre Bobbi, come rivelato nell'episodio del revival La festa dei quindici anni di Rosario, dalle ultime notizie sappiamo che a breve la comedy ospiterà anche Sara Rue nuovamente nei panni di Joyce, la sorella di Grace. Blythe Danner, invece, riprenderà il ruolo di Marilyn, la mamma di Will (Eric McCormack).