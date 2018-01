Will & Grace annuncia altri 3 ritorni, incluso Alec Baldwin

Il revival di Will & Grace continuerà a riportare sullo schermo alcune sue vecchie glorie negli episodi del ciclo inaugurale in onda nelle prossime settimane. La popolare sitcom di NBC ne ha annunciate in queste ore altre tre, incluso Alec Baldwin.

Il veterano di 30 Rock riprenderà il ruolo di Malcolm Widmark, l'agente del governo che aiutò il marito di Karen (Megan Mullally), Stan, a fingere la sua morte. I fan riconosceranno inoltre Blythe Danner nei panni di Marilyn Truman, la madre di Will (Eric McCormack), e Sara Rue in quelli di Joyce, la sorella di Grace (Debra Messing). I produttori hanno ingaggiato inoltre la star di In Plain Sight Mary McCormack e il comico Robert Klein, senza rivelare i dettagli dei personaggi loro affidati.

I restanti episodi di Will & Grace andranno in onda in Italia su Premium Joi dal 9 febbraio. Il revival è stato già rinnovato per una seconda stagione.