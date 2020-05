White Collar: Esiste un piano per riportare in tv la serie

News Serie TV

Lo rivela l'ideatore Jeff Eastin in un messaggio su Twitter. La riposta di Matt Bomer.

Matt Bomer potrebbe tornare a indossare gli eleganti panni di Neal Caffrey, cappello incluso, nel revival di White Collar. In uno scambio di messaggi su Twitter, l'attore reso celebre dal procedurale di USA e il suo ideatore, Jeff Eastin, hanno rivelato che esiste "un piano" per riportare in onda le storie dell'abile ladro e falsario di New York che ha aiutato l'FBI a risolvere crimini d'arte in cambio della propria libertà.

I tweet di Jeff Eastin e Matt Bomer

"Ho fatto una bella chiacchierata con Matt Bomer. Abbiamo un piano per riportare in onda White Collar", ha scritto Eastin in un tweet che in poche ore ha raccolto migliaia di like. "Perciò, come direbbe Mozzie, 'Per citare Steve Harvey, 'Sognare è lecito, il trambusto arriva dopo''". L'attore 42enne ha risposto al messaggio semplicemente con un paio di emoji, inclusa quella del pollice in su.

In attesa che USA e Fox Television Studios battano un colpo, le parole sognanti di Eastin e Bomer su un revival di White Collar seguono l'annuncio che il 7 maggio quest'ultimo si riunirà a distanza con le ex co-star Tim DeKay, Marsha Thomason, Willie Garson, Sharif Atkins, Tiffani Thiessen e Hilarie Burton durante un nuovo speciale dell'iniziativa Stars in the House a sostegno del The Trevor Project. Inoltre, già un mese fa Eastin aveva pubblicato su Twitter una foto del cappello di Neal accompagnata dal messaggio "È qui ad aspettarti. È ora che Neal rinunci alla pensione". In quell'occasione la risposta di Bomer era stata più articolata: "Facciamo in modo che accada prima che diventi troppo vecchio per indossare un fedora... Ti voglio bene, Jeff Eastin".

Il successo di White Collar

White Collar è stata uno dei più grandi successi di USA, seguita nel suo periodo migliore da oltre cinque milioni e mezzo di spettatori. Durata sei stagioni, dal 2009 al 2014, la serie è stata nominata cinque volte ai People's Choice Awards, tuttavia senza mai vincere. Nonostante non fosse nuovo all'obiettivo, la serie ha permesso a Bomer di affermarsi come uno degli attori più talentosi e affascianti della tv, negli anni successivi visto in American Horror Story, L'ultimo tycoon, Doom Patrol, The Sinner e Will & Grace.