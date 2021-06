What if...? e tutte le altre serie in arrivo quest'estate su Disney+

News Serie TV

In arrivo sul servizio streaming anche la comedy con Martin Freeman Breeders e la miniserie con Kate Mara A Teacher.

C'era un tempo in cui la tv d'estate rimaneva spenta - decisamente più piacevole l'aria aperta e poi ben poche cose interessanti da vedere. Oggi, per fortuna, non è più così. Le proposte abbondano e possiamo vederle dove ci pare, persino sotto l'ombrellone. È un calendario serratissimo quello che Disney+ ha messo a punto per i prossimi mesi. Un'offerta ricca di prime visioni esclusive, anche per l'esigente pubblico Marvel, e cofanetti che andranno ad ampliare soprattutto il catalogo del sempre più coinvolgente canale Star. Si va da What if...?, serie animata antologica che esplora alcuni dei momenti cruciali del Marvel Cinematic Universe immaginando nuovi colpi di scena, a Turner e il casinaro, sequel tv dell'omonimo film del 1989 incentrato sul figlio del detective interpretato da Tom Hanks. Ci sono anche l'attesissima nuova serie animata spin-off di Monsters & Co. e le nuove stagioni di Godfather of Harlem e Solar Opposites. Ecco l'elenco completo:

Serie TV in prima visione

Genius , Stagione 3 (4 giugno)

, Stagione 3 (4 giugno) Loki , Stagione 1 (9 giugno)

, Stagione 1 (9 giugno) Solar Opposites , Stagione 2 (11 giugno)

, Stagione 2 (11 giugno) Love, Victor , Stagione 2 (18 giugno)

, Stagione 2 (18 giugno) La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni , Stagione 1 (25 giugno)

, Stagione 1 (25 giugno) Breeders , Stagione 1 (2 luglio)

, Stagione 1 (2 luglio) Monsters & Co. La serie: Lavori in corso! , Stagione 1 (2 luglio)

, Stagione 1 (2 luglio) Spidey and His Amazing Friends , Stagione 1 (16 luglio)

, Stagione 1 (16 luglio) Turner e il casinaro , Stagione 1 (16 luglio)

, Stagione 1 (16 luglio) Cip e Ciop: Al parco , Stagione 1 (23 luglio)

, Stagione 1 (23 luglio) A Teacher , Miniserie (30 luglio)

, Miniserie (30 luglio) The Chi , Stagione 4 (6 agosto)

, Stagione 4 (6 agosto) What if...? , Stagione 1 (6 agosto)

, Stagione 1 (6 agosto) Godfather of Harlem , Stagione 2 (13 agosto)

, Stagione 2 (13 agosto) None of the Above , Stagione 1 (13 agosto)

, Stagione 1 (13 agosto) Elena, diventerò presidente , Stagione 2 (20 agosto)

, Stagione 2 (20 agosto) Reservation Dogs , Stagione 1 (20 agosto)

, Stagione 1 (20 agosto) Olaf's Retelling , Stagione 1 (27 agosto)

, Stagione 1 (27 agosto) Vacation Friends, Stagione 1 (27 agosto)

Altre Serie TV

Docuserie e intrattenimento