Westworld: Jimmi Simpson confermato nella stagione 2

Ospite al TCA press tour invernale, Jimmi Simpson ha fatto cadere il velo di mistero che da oltre un anno circonda il suo possibile coinvolgimento nella seconda stagione dell'apprezzata serie di fantascienza di HBO Westworld, confermando ai giornalisti che "sì, faccio un salto".

Il dubbio - se non avete ancora visto la serie, attenzione alle anticipazioni - era montato in seguito alla scoperta che il personaggio interpretato da Simpson, il visitatore del parco William, altri non è che il malvagio Uomo in Nero (Ed Harris) in gioventù. Visto il modo in cui sono andate a finire le cose nella prima stagione, in molti si sono chiesti se gli autori avrebbero continuato a esplorare il passato del personaggio negli episodi della seconda.

"Pensavo si sapesse già", ha detto Simpson. "Ma adesso che me lo chiedete, forse dovrei tenere la bocca chiusa". Poi, però, ha aggiunto: "Vorrei fosse approfondita la parte tra il momento in cui il cuore di William era spezzato e vediamo il risultato. Voglio sapere quanto ci vuole e quanto duramente ha cercato di non finire lì. Ma non sono io a scrivere la storia".