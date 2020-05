Westworld 4: Lo showrunner dà un'anticipazione preoccupante sull'Uomo in Nero

News Serie TV

Jonathan Nolan ha in mente piani malvagi per il personaggio interpretato da Ed Harris? Le dichiarazioni dello sceneggiatore.

La terza stagione di Westworld è terminata solo qualche settimana fa eppure fan, creatori e sceneggiatori sono già proiettati verso il quarto ciclo di episodi, per il quale bisognerà attendere però almeno fino al 2022. E mentre si moltiplicano le ipotesi su anticipazioni, cast e possibili sviluppi della serie HBO, un'importante rivelazione arriva direttamente dallo showrunner Jonathan Nolan, al timone del progetto insieme a Lisa Joy. Durante un incontro virtuale con il cast promosso dal Paley Center for Media, lo sceneggiatore ha accennato ai suoi piani per la quarta stagione soffermandosi soprattutto sul nuovo ruolo che ricoprirà l'Uomo in Nero, l'inquietante personaggio interpretato da Ed Harris, diventato di nuovo improvvisamente centrale nel finale della terza stagione.

Westworld: l'Uomo in Nero sarà il 'cattivo' della stagione 4?

Come sa chi ha visto il finale della terza stagione di Westworld, una scena post credit ha rivelato che William (Ed William) è stato ucciso e rimpiazzato da un altro Uomo in nero, un host controllato dalla versione malvagia di Dolores, interpretata da Tessa Thompson, con l'intenzione di distruggere l'umanità. Quale sarà il ruolo di questo nuovo Uomo in nero? "Credo fortemente che mi guiderà l'ironia", ha detto Nolan durante l'incontro virtuale. "William finisce per diventare questa cosa (cioè un host) che lui ha cercato di controllare per così tanto tempo. Quindi, a livello viscerale, non vedo l'ora di vedere Ed uccidere tutti", ha precisato lo showrunner. Che l'Uomo in nero torni ad essere il villain da sconfiggere nella prossima stagione? L'ironia di Nolan è da prendere con le pinze, anche se non è escluso che il temibile host possa compiere una strage guidato da Charlotte/Dolores cattiva. Dal canto suo, Ed Harris si è detto molto contento di tornare nei panni del personaggio. "Sono stato felice di indossare nuovamente l'abito nero. Ma non ho idea di cosa stiano tramando per il mio personaggio. So che farò squadra con Tessa. Probabilmente faremo parecchi danni", ha detto l'attore.

Durante la chiacchierata, che ha visto protagonisti anche Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright e Tessa Thompson, si è parlato anche di molto altro: dalla sfida di portare la serie nel mondo reale, quindi fuori dal parco, fino all'esplorazione più profonda delle manipolazioni rese possibili dallo sviluppo tecnologico. Potete approfondire dando un'occhiata al video dell'evento che vi lasciamo di seguito.