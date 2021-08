Wednesday: Catherine Zeta-Jones sarà Morticia Addams nella serie tv di Tim Burton per Netflix

News Serie TV

La star di Chicago raggiunge gli altri membri del cast Jenna Ortega e Luis Guzmán.

Nuova aggiunta prominente al cast di Wednesday, la serie tv diretta da Tim Burton (Edward mani di forbice, La fabbrica di cioccolato) basata sui personaggi de La famiglia Addams. L'attrice premio Oscar per Chicago Catherine Zeta-Jones, che negli ultimi anni si è lasciata corteggiare più volte dalla tv con ruoli in Prodigal Son, Queen America e FEUD, ha firmato con Netflix per il ruolo della matriarca Morticia Addams, raggiungendo i precedentemente annunciati Jenna Ortega (YOU) e Luis Guzmán (Narcos), interpreti invece di Mercoledì e Gomez Addams.

La trama di Wednesday

Diretta interamente da Burton e scritta dagli ideatori di Smallville Al Gough e Miles Millar, Wednesday è un dramedy di formazione incentrato sugli anni di Mercoledì Addams come studentessa della Nevermore Academy. La serie segue i tentativi della ragazza di padroneggiare le sue abilità psichiche emergenti, di contrastare una mostruosa follia omicida che sta terrorizzando la città e di risolvere lo strano mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre naviga nelle sue nuove e intricate relazioni alla Nevermore.

Prima della Zeta-Jones, nel corso degli anni e nei numerosi adattamenti de La famiglia Addams Morticia ha avuto i volti di Anjelica Huston (la sua è forse la versione più famosa e amata, interpretata nei film La famiglia Addams e La famiglia Addams 2), di Carolyn Jones nella serie tv degli anni '60, di Daryl Hannah nel film del 1998 La famiglia Addams si riunisce, di Glenn Taranto nella serie tv degli anni '90 La nuova famiglia Addams e di Bebe Neuwirth nel musical di Brodway del 2010, poi sostituta da Brooke Shields. La stessa Zeta-Jones, invece, doppia già il personaggio nei recenti film d'animazione della Metro-Goldwyn-Mayer, il secondo dei quali atteso nelle sale per l'autunno.