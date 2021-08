Wednesday: 10 aggiunte al cast della serie di Netflix basata su La famiglia Addams

News Serie TV

Tra i nuovi arrivati: Thora Birch, Riki Lindhome, Jamie McShane e Hunter Doohan.

Netflix ha formalizzato ben 10 nuove aggiunte al cast di Wednesday, la serie tv diretta interamente da Tim Burton (Edward mani di forbice, La fabbrica di cioccolato) che riporta sul piccolo schermo gli iconici personaggi de La famiglia Addams, concentrandosi come suggerisce il titolo su Mercoledì Addams, interpretata dall'attrice di YOU Jenna Ortega.

Wednesday: La trama e le nuove aggiunte al cast

Scritta dagli ideatori di Smallville Al Gough e Miles Millar, Wednesday è un dramedy di formazione che esplora gli anni di Mercoledì Addams come studentessa della Nevermore Academy. La serie segue i tentativi della ragazza di padroneggiare le sue abilità psichiche emergenti, di contrastare una mostruosa follia omicida che sta terrorizzando la città e di risolvere lo strano mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre naviga nelle sue nuove e intricate relazioni alla Nevermore. In aggiunta alla Ortega, nelle scorse settimane Luis Guzmán (Narcos) e Catherine Zeta-Jones sono stati ingaggiati per i ruoli di Gomez e Morticia Addams, i genitori di Mercoledì. Qui di seguito, invece, l'elenco delle ultime aggiunte:

• Thora Birch (The Walking Dead, a sinistra nella foto) interpreterà Tamara Novak, la responsabile del dormitorio di Mercoledì con una passione per la botinaca. Lei è l'unica "normale" nello staff della Nevermore Academy.

• Riki Lindhome (Another Period) sarà la Dott.ssa Valerie Kinbott. Una terapista della sonnolenta cittadina di Jericho, lei si interessa in modo particolare alla sua nuova paziente Mercoledì Addams.

• Jamie McShane (Mank) ha ottenuto il ruolo dello sceriffo Donovan Galpin. Nato e cresciuto a Jericho, Galpin ha sempre avuto un problema con la Nevermore Academy e sempre desiderato di vendicarsi contro l'ex studente Gomez Addams.

• Hunter Doohan (Your Honor, a destra) interpreterà Tyler Galpin, il figlio dello sceriffo, con il quale ha un rapporto travagliato, e un ragazzo con il quale Mercoledì stringe un'amicizia improbabile.

• Georgie Farmer (Treadstone) vestirà i panni di Ajax Petropolus, uno studente della Nevermore Academy e un Gorgone. Goffo e timido, Ajax è ansioso di incrociare lo sguardo di qualcuno.

• Moosa Mostafa impersonerà Eugene Otinger, uno degli studenti più stravaganti della Nevermore Academy, presidente del club di apicoltura della scuola.

• Emma Myers (Girl in the Basement) sarà Enid Sinclair, la solare ed eccentrica coinquilina californiana di Mercoledì alla Nevermore Academy. Enid proviene da un branco di lupi mannari di San Francisco.

• Naomi J. Ogawa (Skylines) interpreterà Yoko Tanaka, un'altra studentessa della Nevermore Academy, una vampira con uno stile gotico influenzato dal fenomeno Harajuku.

• Joy Sunday (Dear White People) impersonerà Bianca Barclay, una delle studentesse più popolari della scuola. Lei discende da un'antica stirpe di sirene con un ipnotizzante potere di persuadere.

• Percy Hynes White (The Gifted) ha ottenuto infine il ruolo di Xavier Thorpe, uno studente della Nevermore Academy carismatico e soprannaturalmente artistico che viene da una famiglia molto ricca grazie al suo famoso padre sensitivo.