WeCrashed: Jared Leto e Anne Hathaway insieme nella miniserie di Apple TV+

Diretto dai registi di Crazy Stupid Love, il drama racconta la storia vera della WeWork.

Le star di Hollywood Jared Leto e Anne Hathaway, l'una premiata con l'Oscar per Dallas Buyers Club e l'altra per Les Misérables, reciteranno insieme in WeCrashed, miniserie in produzione al servizio di video in streaming Apple TV+ scritta da Lee Eisenberg e Drew Crevello e diretta dai registi di Crazy Stupid Love Glenn Ficarra e John Requa.

I dettagli di WeCrashed, la nuova miniserie di Apple TV+

Basato sul podcast di successo WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork, il drama, per il quale Leto era già in trattativa da poco più di un mese, racconta l'avida ascesa e l'inevitabile caduta rovinosa della WeWork, una delle startup più quotate al mondo, e le vite di narcisisti la cui caotica passione ha reso il tutto possibile. Fondata nel 2010, quest'azienda fornitrice di spazi di lavoro condivisi, valutata 47 miliardi di dollari, stava per fare un ulteriore salto di qualità quando si è scoperto che il suo carismatico amministratore delegato, Adam Neumann, aveva in realtà una visione fin troppo ottimistica, quasi profetica. Il suo modello di business, poco trasparente e ben oltre le reali potenzialità dell'azienda, ha portato al crollo della valutazione pubblica di WeWork e alle sue dimissioni forzate.

Nessun dettaglio dei ruoli affidati a Leto e Hathaway è disponibile al momento. Per lui si tratta della prima volta in una serie dal 1995, ovvero dai tempi di My So-Called Life. Nel 2019, lei ha recitato invece in un paio di episodi della serie antologica di Prime Video Modern Love.