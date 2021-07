WeCrashed: America Ferrera raggiunge Jared Leto e Anne Hathaway nella miniserie di Apple TV+

News Serie TV

Il drama racconterà l'ascesa e la rovinosa caduta della startup WeWork e del suo fondatore Adam Neumann.

Lasciate le corsie del Cloud 9 di Superstore, America Ferrera si imbarca in una nuova avventura su Apple TV+. L'attrice vincitrice dell'Emmy affiancherà Jared Leto e Anne Hathaway nella miniserie WeCrashed, scritta da Lee Eisenberg e Drew Crevello e diretta dai registi di Crazy Stupid Love Glenn Ficarra e John Requa, in produzione presso il servizio di video in streaming di Apple.

La trama di WeCrashed

Basata sulla storia raccontata da David Brown nell'omonimo podcast di Wondery che ha fatto conoscere al mondo le incredibili peripezie della società WeWork, o meglio del suo fondatore Adam Neumann, racconta l'avida ascesa e l'inevitabile caduta rovinosa della WeWork, una delle startup più quotate al mondo. Fondata nel 2010 e valutata 47 miliardi di dollari, l'azienda fornitrice di spazi di lavoro condivisi stava per fare il grande salto quando nel 2019 si è scoperto che il carismatico CEO Neumann aveva in realtà una visione dell'azienda fin troppo ottimistica, quasi profetica. Il suo modello di business, poco trasparente e ben oltre le reali potenzialità dell'azienda, ha portato la valutazione pubblica di WeWork a scendere a 10 miliardi e alle sue dimissioni forzate.

Il ruolo di America Ferrera

Ferrera - diventata famosa per il ruolo di Betty Suarez nella comedy Ugly Betty grazie al quale ha vinto Emmy, Golden Globe e SAG Award - in WeCrashed interpreterà Elishia Kennedy, una giovane e brillante imprenditrice persuasa a unirsi a WeWork che si ritrova, di conseguenza, con la vita sconvolta. Leto e Hathaway - coinvolti anche come produttori esecutivi insieme alla stessa Ferrera - secondo The Hollywood Reporter saranno invece rispettivamente il fondatore di WeWork Adam Neumann e sua moglie nonché co-fondatrice Rebekah Newmann.

La lunga lista delle nuove serie originali di Apple TV+

WeCrashed è solo l'ultima di una lunga lista di serie originali ordinate recentemente a Apple TV+. Tra queste ci sono anche City on Fire di Josh Schwartz e Stephanie Savage, The Last Days of Ptolemy Grey con Samuel L. Jackson e Dominique Fishback; In With the Devil con Taron Egerton; e High Desert, con protagonista Patricia Arquette e regista e produttore esecutivo Ben Stiller.