We Are Who We Are: Scopriamo la nuova serie Sky Original diretta da Luca Guadagnino

Appuntamento su Sky e in streaming su NOW TV dal 9 ottobre ogni venerdì con un doppio episodio.

Il tema dell'identità è oggi di grande attualità, molto sentito soprattutto dalle generazioni più giovani. Per raccontarlo in tv, Sky ha fatto la scelta più attenta e saggia che si potesse compiere: affidarlo alla comprovata competenza del regista Luca Guadagnino, che già nel film nominato all'Oscar Chiamami col tuo nome aveva dimostrato di averne riconosciuto le complessità, ma anche le sfumature e la dolcezza. Una produzione Sky Original di eccezionale qualità, complice il coinvolgimento di un cast internazionale di grande levatura, anche tra gli interpreti più giovani, e l'ultima in ordine di tempo per una realtà che continua a scommettere nel mezzo televisivo con coraggio, modernità e un'evidente consapevolezza anche del proprio ruolo sociale, We Are Who We Are, in onda su Sky e in streaming su NOW TV dal 9 ottobre ogni venerdì con un doppio episodio, racconta la storia di due ragazzi e delle loro famiglie diverse in quello che possiamo considerare il crocevia di due mondi, in senso letterale e non solo.

We Are Who We Are: Cosa racconta la serie di Luca Guadagnino

Prima serie di Guadagnino, che oltre a essere il regista di tutti e otto gli episodi ne è anche lo sceneggiatore e il produttore esecutivo, We Are Who We Are racconta una storia di formazione incentrata sugli adolescenti Fraser e Caitlin, interpretati dalla star di It Jack Dylan Grazer e dall'esordiente Jordan Kristine Seamón. Due americani in Italia. Fraser e Caitlin, infatti, si trovano con le loro famiglie in una base militare americana nel Veneto. Lui è timido e introverso, sebbene in diversi aspetti eccentrico, ed è appena arrivato da New York con la madre Sarah (la vincitrice del Golden Globe per Big Love Chloë Sevigny), il nuovo comandante della base, e la sua compagna Maggie (Alice Braga), un medico dell'esercito. Lei invece è più affabile e sicura di sé, una bellezza selvaggia che nella vita ha conosciuto solo il mondo che la circonda, figlia di un militare ligio alle regole (Kid Cudi) al quale è molto legata.

Dopo essersi conosciuti, i due diventano subito amici e insieme sfidano le regole della base per scoprire chi davvero loro siano in un mondo in costante evoluzione. Infatti, mentre Fraser, capelli ossigenati e unghie smaltate, preferisce rivolgere le sue timide e incerte attenzioni ai ragazzi, Caitlin, il fulcro attorno al quale ruota la comitiva di ragazze e ragazzi della base e dintorni, proprio non riesce ad interessarsi a loro, sente di essere lei stessa un maschio e sogna di superare il suo genere biologico. L'arrivo di Fraser è la miccia che fa saltare gli equilibri nella vita di Caitlin, a livello personale e nei rapporti con gli amici e la famiglia, incluso un fratello maggiore (Spence Moore II) che si interessa alla cultura islamica mentre cerca di riconnettersi con le proprie origini. Sostenendosi e aiutandosi a vicenda, i due protagonisti affrontano non senza difficoltà un percorso di crescita riconoscibile e ispiratore, innescando un cambiamento che interessa tanto i giovani quanto gli adulti.

We Are Who We Are, un inno all'importanza di essere semplicemente se stessi

Per la tv italiana, We Are Who We Are è una tappa importante, un progetto diverso da tutto quello che è stato fatto finora. È una storia di adolescenza - tematica non comune alla prima serata - che parla a tutti, raccontata con grazia e potenza. Se Guadagnino conferma la sua capacità di sfiorare le sensibilità private e narrare le difficoltà di vivere nel mondo di oggi, nonché l'evoluzione della società e dei suoi costumi, con essa Sky dice e mostra qualcosa di molto profondo, se vogliamo una dichiarazione di libertà: siamo - e vogliamo essere - ciò che siamo. WAWWA diventa in senso lato un inno alla libertà di espressione.

Parlando di We Are Who We Are, Nils Hartmann, senior director delle produzioni originali Sky Italia, cita il poeta Sandro Penna, "Forse la giovinezza è solo questo perenne amare i sensi e non pentirsi", descrivendo la serie come "un'esperienza immersiva di sensualità ed emozioni, di titubanze e di azzardi: come stare in mezzo a un gruppo di ventenni e al loro collettivo 'risveglio di primavera'". E quale messaggio migliore di guardarsi in se stessi e vivere la propria vita appieno? Oggi più che mai. "Nell'era dei TikTok e dei Fortnite e della digitalizzazione e gamificazione di tutto, i nostri adolescenti ci possono sembrare degli sconosciuti, persino degli alieni", ha aggiunto Hartmann. "Questa originalissima serie ci porta in mezzo al loro mondo, e ci fa vivere incontri ravvicinati con quello che siamo, o eravamo... Ci auguriamo che questa immersione nel mondo fanciullesco di We Are Who We Are possa aprire gli occhi, arricchire, emozionare".