Watchmen trionfa agli Emmy 2020: Una seconda stagione è possibile?

La miniserie di Damon Lindelof premiata con 11 Emmy.

Dei 30 Emmy portati a casa da HBO, più di qualunque altra realtà televisiva quest'anno, più di un terzo, 11, sono stati vinti dalla miniserie Watchmen. Un successo atteso, in realtà, che durante il discorso di accettazione del premio più importante, miglior miniserie, l'ideatore Damon Lindelof ha dedicato alle vittime e ai sopravvissuti del massacro di Tulsa del 1921, e che ha riacceso immediatamente il dibattito sulla possibilità e l'opportunità di continuarne le storie con una seconda stagione. Impossibile, quindi, non rivolgere la domanda di molti, non solo dei fan, a Casey Bloys, il presidente della programmazione di HBO, chiaramente felicissimo per i risultati raggiunti dalla rete, non solo con Watchmen, premiata anche per le interpretazioni di Regina King e Yahya Abdul-Mateen II e per la migliore sceneggiatura, ma anche con Succession (miglior serie drammatica), Euphoria (Zendaya miglior attrice in una serie drammatica), Bad Education (miglior film tv) e Un volto, due destini (Mark Ruffalo miglior attore in una miniserie).

Watchmen: Si farà una seconda stagione?

Alla domanda se ci sarà una continuazione di Watchmen visto come sono andate le cose, eventualmente senza Lindelof, visto che lo sceneggiatore e produttore esecutivo non è sembrato particolarmente ansioso di ricominciare, Bloys ha detto: "È difficile. Ne abbiamo parlato dopo il finale. È difficile immaginare di farlo senza Damon, perché è uno scrittore davvero speciale. Sarebbe difficile per me immaginarlo. Non ci sono piani per una seconda stagione. Non dovrei neppure parlare di seconda stagione, perché se ne facessimo un'altra, probabilmente sarebbe una storia completamente nuova e non penso che sarebbero gli stessi personaggi. Ma non c'è alcun piano. Potrebbe succedere? Può essere... Posso dire solo che terremo tutti la mente aperta. Ma non c'è nulla di imminente".

In attesa di sapere se e come si evolveranno le cose, ricordiamo a chi fosse interessato a recuperare gli episodi che Watchmen è disponibile attualmente on demand su Sky e in streaming su NOW TV, insieme con le due stagioni di Succession ed Euphoria. Il debutto della miniserie Un volto, due destini è fissato invece per domani alle ore 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Per Bad Education con Hugh Jackman bisognerà attendere invece il 23 settembre, alle ore 21:15 su Sky Cinema Due e sempre in streaming su NOW TV.