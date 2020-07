Watchmen sbanca gli Emmy con 26 nomination: Parla l'ideatore Damon Lindelof

News Serie TV

La serie di HBO è la più nominata alla 72esima edizione del prestigioso premio.

Watchmen ha dimostrato una volta in più che giudicare senza aver visto non è mai una buona cosa. E sono state molte le parole di troppo che hanno accompagnato lo sviluppo della miniserie di HBO basata su quell'omonima, immortale opera di Alan Moore e Dave Gibbons da alcuni ritenuta a sproposito intoccabile. Il suo arrivo in tv ha dimostrato invece che avevamo a che fare con una delle migliori produzioni della stagione, come ora dimostrano anche le 26 nomination raccolte alla 72esima edizione dei prestigiosi Primetime Emmy Awards, più di qualunque altra serie. La storia fortemente legata alle questioni razziali ha permesso a Watchmen di vivere quasi una nuova primavera nelle ultime settimane, sulla scia degli eventi che hanno portato alla nascita del movimento Black Lives Matter. Di tutto questo Entertainment Weekly ha parlato con il co-ideatore Damon Lindelof, che mentre si prende la propria rivincita, anche contro lo stesso Moore che in un'occasione aveva mandato a quel paese, ammette di essere sorpreso dall'enorme dimostrazione di affetto della Television Academy.

La reazione di Damon Lindelof

"Al giorno d'oggi non mi aspetto nulla e penso sia difficile investire così tanto in uno show per ricevere dei premi. Ma, allo stesso tempo, dobbiamo tutti riconoscere che significano qualcosa", ha detto Lindelof. "Non mi sono reso davvero conto di quanto m'importasse fino a quando il mio cuore non ha iniziato a battere forte. La prima nomination che li ho visti leggere è stata quella di Jeremy Irons, e con mia moglie ci siamo messi ad urlare a squarcia gola. Sono tutte belle notizie. La parte migliore non è il numero di nomination, ma il fatto che siano per tutte queste persone con cui ho lavorato negli ultimi due anni, i miei partner creativi, sia che lavorassero nella squadra delle riprese, o del missaggio sonoro, o stessero componendo la colonna sonora o realizzando i costumi".

"Ovviamente c’è una quantità sproporzionata di attenzione rivolta alla narrazione e alla recitazione, ma ci sono tante altre persone che hanno dedicato così tante ore e fine settimana, le quali si sono preoccupate davvero di questo show", ha continuato. "Ma non giriamo Watchmen da un anno. Quindi la parte più bella della giornata è avere semplicemente una scusa per chiamarle senza dover chiedere 'Come va nel mezzo di una pandemia?', ma poter dire loro 'Ehi, congratulazioni per questo riconoscimento all'incredibile lavoro che hai fatto'. È davvero meraviglioso".

Watchmen: La nomination più bella

Sebbene abbia precisato di aver apprezzato ogni singola nomination ottenuta da Watchmen (che presto tornerà su Sky e in streaming su NOW TV), Lindelof ha detto di essere particolarmente emozionato per quella di Lou Gossett Jr. (interprete di Will Reeves) come miglior attore non protagonista in una miniserie o film tv. "È stato davvero emozionante, perché l'ho adorato da lontano come amante del cinema e della narrazione sin da quando ero bambino. Mi ha ammaliato e ha fatto un lavoro incredibile. E poi Liza Richardson, il nostro supervisore musicale, con la quale avevo lavorato a The Leftovers. Sono davvero convinto che il suo lavoro sia una forma d'arte ed è stato semplicemente fantastico vederla nominata e riconosciuta per quello che ha fatto".

"Sono così orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto tutti", ha concluso lo sceneggiatore e produttore esecutivo. "Ma questa serie ha funzionato solo perché altri [sceneggiatori] hanno raccontato la storia con me, e non è stato facile per me. Non lo sto dicendo perché sono modesto; sono un narcisista, certo, ma nel caso di Watchmen c'è stato qualcosa di magico che non potrà mai essere replicato. Molti di quei narratori continuano a lavorare ai propri show e ad altri progetti. Anche Regina King sta dirigendo e producendo il suo film. Quindi non ci sarà un Ocean's Twelve. Il grande incentivo per me sarebbe stato non fare più Watchmen ma lavorare con quello stesso gruppo di artisti, ma si sono tutti sparpagliati. Quindi spero che ci siano altri Watchmen. È uno di quei rari fumetti che trascendono ciò che la gente pensa quando dici 'fumetti'. L'idea può contenere dibattiti culturali reali e immersioni profonde nella storia americana, o critiche, alla legge e all'ordine - tutte cose che non smettono mai di essere interessanti. Sento che quello spazio ora è aperto agli altri che vogliono farne qualcosa, e non vedo davvero l'ora che lo facciano".