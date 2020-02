Watchmen 2: La seconda stagione potrebbe esserci, ma senza Damon Lindelof

News Serie TV

Il creatore della serie non esclude la possibilità di nuovi episodi.

Il mistero sulla seconda stagione di Watchmen continua a infittirsi. Le ultime notizie sull'eventuale rinnovo dell'adattamento tv della graphic novel di Alan Moore per una seconda stagione arrivano dallo showrunner Damon Lindelof. Pur ribadendo che un secondo ciclo di episodi non sarebbe nei piani, lo showrunner ha detto che il progetto potrebbe continuare se qualcun altro se ne prendesse carico.

Watchmen 2: Le dichiarazioni di Damon Lindelof

Il creatore ha sempre detto di aver confezionato la prima stagione di Watchmen come "una storia con un inizio, una parte centrale e una fine, proprio come il fumetto a cui si ispira". Lindelof, quindi, considera la sua esperienza conclusa. Tuttavia, più recentemente, a Variety ha detto: "Quando ho proposto per la prima volta lo show a HBO, lo consideravo sul modello di Fargo e True Detective. Credo che un ritorno di Watchmen sia molto probabile ma senza il mio impegno come showrunner. Mi piacerebbe vederne di più e credo che mi piacerebbe vedere come altri visionari possano offrire il loro punto di vista. Non ho creato Watchmen, quindi penso sarebbe ipocrita se dicessi che sono l’unico in grado di farlo".

Lindelof, tuttavia, ha detto di non voler chiudere definitivamente le porte a un nuovo capitolo di Watchmen perché - ha confidato durante i Writers Guild of America Awards - "se tra due o tre anni dovessi avere un'altra idea sarebbe difficile poi riaprirlo. Se mi venisse una buona idea sarei entusiasta di tornare. Ma sarei comunque felice se questa idea venisse sviluppata da qualcun altro".

Il commento di HBO

Dal canto suo HBO ha rimesso tutto nelle mani di Damon Lindelof. "Non so se la serie sia stata concepita come una serie di più stagioni o una miniserie. Di certo Lindelof ha aperto la strada a questo nuovo mondo. Quindi forse ci sarà una nuova versione di Watchmen con nuovi personaggi. Ma non lo so perché Lindelof stesso non lo sa. Aspetto la sua decisione" aveva detto il presidente della programmazione della HBO Casey Bloys durante gli scorsi TCA.