Washington Black: Il primo trailer della miniserie d'avventura con Sterling K. Brown

Basata sul romanzo di Esi Edugyan, Washington Black coinvolge nel cast anche Tom Ellis e debutterà negli Stati Uniti, su Hulu, il prossimo 23 luglio.

Un dirigibile che attraversa i cieli, un giovane genio in fuga e un viaggio epico verso la libertà. Il primo trailer di Washington Black, la nuova miniserie d'avventura con la star di This is Us e Paradise Sterling K. Brown nel cast, ci dà una chiara idea su cosa dobbiamo aspettarci. Tratta dal romanzo acclamato di Esi Edugyan, la serie debutterà negli Stati Uniti il 23 luglio con tutti e otto gli episodi in streaming su Hulu (in Italia arriverà probabilmente prossimamente su Disney+).

La trama di Washington Black

Al centro della storia c'è George Washington "Wash" Black, un bambino di 11 anni nato in una piantagione di zucchero a Barbados. Dotato di uno straordinario talento per la scienza, Wash è costretto a fuggire a seguito di un tragico evento che cambierà per sempre il corso della sua vita. Inizia così un viaggio attraverso continenti e culture, che lo porterà a ridefinire il significato di famiglia, amore e libertà, in un mondo ostile ma pieno di meraviglie.

Il cast e il team di produzione

A interpretare Wash nei diversi momenti della sua crescita ci sono Ernest Kingsley Jr. ed Eddie Karanja, entrambi visti precedentemente in The Sandman. Sterling K. Brown, anche produttore esecutivo, veste i panni di Medwin Harris, un rifugiato carismatico e figura protettiva nella comunità nera di Halifax, Nuova Scozia. Nel cast spiccano anche Tom Ellis (Lucifer), Rupert Graves (Sherlock), Iola Evans (The 100), Edward Bluemel (Sex Education, My Lady Jane) e Sharon Duncan-Brewster (Sex Education). La serie è prodotta da 20th Television, Indian Meadows Productions e The Gotham Group, con la scrittrice Esi Edugyan coinvolta come co-produttrice. Guidano la squadra creativa la showrunner Kimberly Ann Harrison e lo sceneggiatore Selwyn Seyfu Hinds.