Warrior Nun rinnovata per una seconda stagione

Il fantasy drama di Netflix sulle suore guerriere tornerà prossimamente in streaming con nuovi episodi.

Pronti a sconfiggere qualche altro demone? Warrior Nun, la serie Netflix ispirata alla saga di fumetti manga Warrior Nun Areala di Ben Dunn, è stata rinnovata per una seconda stagione. La notizia è stata resa ufficiale direttamente dallo showrunner Simon Barry, il quale ha sorpreso con l'annuncio le protagoniste del fantasy drama. Ecco le reazioni di Alba Baptista, Toya Turner e delle altre attrici collegate via Zoom.

Warrior Nun has been renewed for a second season — watch the cast find out pic.twitter.com/FOFY4N4RhT — Netflix (@netflix) August 19, 2020

Di cosa parla Warrior Nun: La trama

Resa disponibile in streaming su Netflix lo scorso 2 luglio, la prima stagione di Warrior Nun ruota attorno alla diciannovenne Ava (Alba Baptista) che riceve una nuova opportunità di vita. La giovane, infatti, si risveglia in un obitorio con un artefatto divino incassato nella schiena e scopre di far parte di un antico ordine di suore guerriere che ha il compito di combattere i demoni sulla Terra, mentre forze potenti di inferno e paradiso vogliono trovarla e controllarla. Tra classici problemi adolescenziali, azione, avventura e romanticismo, la protagonista dimostrerà di combattere in nome del bene, anche se non è un angelo.

Warrior Nun: Snobbata dalla critica, amata dagli spettatori

Il rinnovo di Warrior Nun arriva nonostante i duri giudizi che diversi critici hanno riservato alla serie non ritenendola all'altezza del fumetto o, comunque, non abbastanza fantasy vista la preponderanza di tematiche adolescenziali che, spesso, tenderebbero ad oscurare la componente soprannaturale. Non pensavano lo stesso, evidentemente, i molti utenti che hanno apprezzato la serie facendole guadagnare un posto fisso, per diverse settimane, tra i titoli della Top Ten di Netflix.