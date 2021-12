Walker: Uno spin-off prequel in sviluppo a The CW

News Serie TV

Prodotta dalla star di Walker Jared Padalecki, la serie sarà una "lettera d'amore" al Texas.

Walker come Yellowstone? Sebbene i numeri non siano neppure lontanamente gli stessi, visto il successo costante, il crime drama con Jared Padalecki nei panni dello stesso personaggio reso un'icona da Chuck Norris nella serie degli anni '90 Walker, Texas Ranger potrebbe tornare indietro nel tempo per esplorare la storia delle origini della sua famiglia, i Walker appunto. The CW ha avviato lo sviluppo di Walker: Independence, uno spin-off prequel ambientato come l'imminente prequel di Yellowstone alla fine dell'Ottocento.

Walker: Independence, la trama dello spin-off

La potenziale serie si concentra su Abby Walker, una benestante di Boston il cui marito viene assassinato sotto i suoi occhi durante il loro viaggio verso l'Ovest. Nella sua ricerca di vendetta, Abby incrocia Hoyt Rawlins, un'adorabile canaglia in cerca di uno scopo. Il viaggio di Abby e Hoyt li porta a Independence, nel Texas, dove si imbattono in persone singolari ed eccentriche in fuga dal loro passato travagliato mentre inseguono i propri sogni. I due, ben presto una famiglia, lotteranno con il mondo in trasformazione intorno a loro, diventando anch'essi una forza motrice di quel cambiamento in una cittadina dove niente è come sembra.

La sceneggiatura di Independence è nelle mani di Seamus Fahey e dell'ideatrice di Walker Anna Fricke, la quale ne sarà anche la produttrice esecutiva con Padalecki. Quest'ultimo ha definito la serie una "lettera d'amore" al Texas. "C'è così tanto respiro [in questa storia]", ha aggiunto. "Complimenti ad Anna e Seamus e alla squadra per aver avuto quest'idea fantastica. Con il prequel, vedremo come i Walker sono diventati i Walker, come i Davidson sono diventati i Davidson, e come sono diventati la nostra versione degli Hatfield e dei McCoy. Torneremo nel diciannovesimo secolo per incontrare il primo Walker che si sia visto [in Texas] e vedere il suo viaggio per tracciare la propria strada".