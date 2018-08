Vita da strega potrebbe tornare in tv con una protagonista di colore

Buffy potrebbe non essere l'unica serie di una tv che abbiamo amato a tornare con una nuova versione e una nuova protagonista, questa volta di colore. Secondo Deadline, Kenya Barris, l'ideatore della black comedy di successo Black-ish, sta collaborando con ABC allo sviluppo di un remake aggiornato ai nostri tempi di Vita da strega, popolare sitcom degli Anni '60 con Elizabeth Montgomery nei panni di una sbarazzina strega sposata.

Scritta dalla collega di Black-ish Yamara Taylor, la nuova Bewitched si concentra su Samantha, una laboriosa madre single afroamericana la quale diventa la sposa di un bianco fannullone di nome Darren. La nuova coppia interrazziale si ritrova così a lottare per superare le differenze mentre realizza che in America neppure la magia potrebbe bastare per rendere una donna di colore più potente di un uomo bianco alto e con la testa piena di capelli.

L'originale Vita da strega andò in onda per otto stagioni dal 1964 al 1972. Dick York affiancò Montgomery nei panni del marito di Samantha, mentre Agnes Moorehead interpretò la di lui caustica suocera. Nel 1969, dopo essere svenuto sul set a causa dello stress lavorativo e soprattutto di una dipendenza da antidolorifici, York fu sostituito da Dick Sargent. Per una triste coincidenza, negli anni successivi gran parte dei membri del cast, inclusi Montgomery, Moorehead e Sargent, morirono di cancro.