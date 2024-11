Vita da Carlo 3: La nostra video intervista a Maccio Capatonda, Ema Stokholma e Lucio Corsi

News Serie TV

Da oggi, 16 novembre, è disponibile su Paramount+ la terza stagione della serie con Carlo Verdone nei panni di se stesso: abbiamo intervistato alcuni dei protagonisti dei nuovi episodi a tema sanremese.

L'avventura sanremese di Carlo Verdone è ufficialmente iniziata! O almeno lo è nella terza stagione di Vita da Carlo che debutta oggi, 16 novembre, in streaming su Paramount+. Alla Festa del Cinema di Roma, dove la serie è stata presentata in anteprima in chiusura della manifestazione, abbiamo avuto modo di fare quattro chiacchiere con tre dei protagonisti che condividono la scena con Verdone nei nuovi episodi: Maccio Capatonda, Ema Stokholma e il cantautore Lucio Corsi. Quali personaggi interpretano e, visto che la stagione è a tema Sanremo, quali sono i loro ricordi legati al festival? Scoprite tutto guardando qui sotto la nostra video intervista esclusiva.

Vita da Carlo 3: Stagione 3: La nostra video intervista a Maccio Capatonda, Ema Stokholma e Lucio Corsi - HD

Vita da Carlo 3: Verdone a Sanremo

La terza stagione - scritta da Carlo Verdone con Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni - ruota attorno al mondo musicale: a Carlo Verdone viene proposta la direzione artistica del Festival di Sanremo. La sua enorme cultura musicale rende Carlo la persona ideale per dare vita ad una kermesse all’insegna della competenza e dello spettacolo, magari un festival green e senza compromessi. Vista la sua passione per la musica, Carlo nutre la convinzione di poter allestire un Festival indimenticabile. Ma, ovviamente, non tutto fa come previsto. Prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis la serie Vita da Carlo è stata creata da Carlo Verdone, Nicola Guaglianone e Menotti, ed è interpretata dallo stesso Carlo Verdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso.

Maccio Capatonda interpreta se stesso nella doppia versione di Maccio e di Marcello Macchia (suo vero nome): è l'invadente vicino di casa di Carlo Verdone e lo coinvolge nei suoi momenti di follia. Ema Stokholma è la compagna che Verdone sceglie come co-conduttrice del suo Festival, mentre Lucio Corsi, nella serie, è un cantautore che il regista scova in un locale romano insieme a Roberto D'Agostino e vuole convincere a tutti i costi a partecipare a Sanremo: ci riuscirà? Sta a voi scoprirlo guardando la nuova stagione, probabilmente la più geniale e divertente delle tre finora prodotte (sappiamo che ce ne sarà una quarta, attualmente in produzione).

Il resto del cast

Il resto del cast, che include anche tantissimi volti del mondo della musica italiana, comprende Monica Guerritore, Stefania Rocca, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri, Maria Paiato, Stefano Ambrogi, Serena Dandini, Roberto D’Agostino, Francesco Motta, Lucio Corsi, Betty Senatore, Giovanni Esposito, Giada Benedetti, Pietro Ragusa, Demetra Bellina, Radu Murarasu, Gianluigi Molteni, Laurence Belgrave, Loredana Piedimonte, Aurora Sardo, Luca Guastini, Alex Badiglio, Gabriel Elia Salvotti, Leone Bonanni, Aida Flix Filella, Mascia Musy e altri.