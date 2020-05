Vis a Vis El Oasis: Uno schiaffo non previsto ha raffreddato i rapporti tra le interpreti di Zulema e Macarena?

News Serie TV

Maggie Civantos ha raccontato un episodio inatteso accaduto durante le riprese che potrebbe spiegare l'allontanamento dalla collega Najwa Nimri.

Vis a Vis - El Oasis è l'atteso spin-off (identificabile anche come quinta stagione, come ha precisato lo stesso creatore) di Vis a Vis, serie di Iván Escobar prima andata in onda in madrepatria su Antena 3 e poi sbarcata in streaming su Netflix la scorsa estate con il sottotitolo Il prezzo del riscatto. La serie, incentrata sui personaggi di Macarena e Zulema interpretate rispettivamente da Maggie Civantos e Najwa Nimri (conosciuta per il ruolo di Alicia Sierra ne La casa di carta), è in onda attualmente su Fox Spagna ed è attesa (presumibilmente) prossimamente su Netflix. In occasione del debutto in madrepatria, le attrici protagoniste hanno rilasciato diverse interviste. In una in particolare Maggie Civantos ha parlato del suo rapporto con la collega Najwa accennando a uno spiacevole episodio accaduto durante le riprese di Vis a Vis - El Oasis: uno schiaffo improvviso che Nimri le avrebbe dato nonostante non fosse previsto dalla sceneggiatura.

L'amicizia tra Maggie Civantos e Najwa Nimri

Già da qualche tempo i fan delle due attrici si erano resi conto che le loro beniamine, un tempo molto legate anche fuori dal set (come testimoniano le molte foto postate da entrambe sui rispettivi profili social), non si seguono più su Instagram. Non esistono inoltre foto recenti in cui appaiono in compagnia. Curiosamente - ha notato qualcuno - Maggie Civantos segue su Instagram l'intero cast de La casa di carta, oltre a molte colleghe di Vis a Vis, ma non segue Najwa Nimri, con la quale ha condiviso, in passato, moltissimo tempo sul set prima di Vis a Vis e poi dello spin-off.

Le incomprensioni sul set di Vis a Vis

A confermare il raffreddamento dei loro rapporti ci ha pensato la stessa Maggie Civantos che, in una recente intervista rilasciata a El Confidencial, ha raccontato un particolare episodio accaduto sul set di Vis a Vis - El Oasis. L'attrice ha parlato di uno schiaffo, che si vede in una scena del secondo episodio della serie, che Nimri le avrebbe dato e che non era previsto dalla sceneggiatura. In effetti sullo schermo le due protagoniste sono spesso in contrasto l'una con l'altra, ma chi avrebbe detto che i loro dissapori si sarebbero spostati a livello personale? "Le ho detto 'Lo schiafo non lo vedo. Fai quello che vuoi, qualunque cosa tu voglia fare, ma non vedo perché dobbiamo picchiarci a vicenda'", ha spiegato Civantos. L'interprete di Maca ha accennato anche ad altre discussioni avute con la collega per opinioni divergenti sui loro personaggi. “Najwa e io abbiamo discusso anche per cose ancora più stupide che non abbiamo nemmeno realizzato. Una volta abbiamo avuto una discussione assurda parlando dei nostri personaggi e sembrava impossibile trovare un punto d’incontro", ha detto sottolineando quanto sia difficile, a volte, allontanarsi dal proprio personaggio. "È inevitabile portare un po' del personaggio in camerino, anche se c'è una parte di me che non vuole lavorare in questo modo. Vorrei lasciare il personaggio sul set e riappropriarmene il giorno successivo, ma non è così facile".

Maggie Civantos e Najwa Nimri continueranno a essere nemiche sul set e nella vita? Lo capiremo solo dalle loro prossime mosse.