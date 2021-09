Virgin River: Netflix rinnova la serie romantica per altre due stagioni

News Serie TV

Ordinate in anticipo quarta e quinta stagione del drama con Alexandra Breckenridge e Martin Henderson.

Mel e Jack potranno esplorare i loro sentimenti ancora a lungo. Netflix ha rinnovato per ben due nuove stagioni, la 4 e la 5, Virgin River, la serie romantica tratta dai romanzi rosa di Robyn Carr. Lo ha rivelato USA Today. Possono così tirare un sospiro di sollievo i fan del drama che lo scorso luglio, guardando la terza stagione, si erano trovati davanti a un finale aperto.

Virgin River è un successo

Il rinnovo di Virgin River non sorprende più di tanto. La serie, che ha debuttato su Netflix a dicembre 2019 per poi tornare con una seconda e una terza stagione a novembre 2020 e a luglio 2021, è particolarmente amata in madrepatria dove, come emerge dai numeri diffusi da Nielsen, la scorsa estate ha scalato la classifica dei contenuti più visti in streaming. Con 2,1 miliardi di minuti visti, nella settimana di uscita della terza stagione ha superato anche Manifest. Nella serie Alexandra Breckenridge interpreta l'infermiera Mel che si trasferisce nella remota cittadina californiana di Virgin River pensando che questa possa essere il luogo perfetto dove ricominciare lasciandosi il passato alle spalle. Lì impara a confrontarsi con persone completamente diverse da lei come l’ex comandante dei marine Jack Sheridan (Martin Henderson) con il quale nasce più di un'amicizia.

Virgin River 3: Il cliffhanger che ha sconvolto i fan

Nel finale della terza stagione Jack e Mel, ritrovatisi dopo un breve periodo di pausa, decidono di fare un'escursione in montagna, ignari del fatto che entrambi nascondono un segreto all'altro. Jack rompe per primo gli indugi mettendosi in ginocchio e chiedendo a Mel di sposarlo. A quel punto però Mel sgancia una bomba dicendogli: "Sono incinta. E non so se sei il padre". Scopriamo che in precedenza, infatti, l'infermiera aveva deciso di procedere con l'inseminazione artificiale (tramite lo sperma dell'ex marito defunto Mark) per diventare madre, visto che Jack non voleva altri figli. La quarta stagione, quindi, ripartirà da questo mistero: Mel è incinta di Jack o del suo defunto marito Mark? La showrunner di Virgin River Sue Tenney aveva detto a TVLine che lo sapremo entro la fine della stagione 4. Ma, considerato il doppio rinnovo, chissà quale altro colpo di scena arriverà dopo.