Virgin River: Due nuovi personaggi regolari nella stagione 4

Mark Ghanimé e Kai Bradbury si sono uniti al cast della quarta stagione della serie romantica di Netflix: ecco chi interpreteranno.

Virgin River, la serie romantica di Netflix basata sui romanzi di Robyn Carr, potrà contare su due nuovi volti nella quarta stagione. Come riporta Deadline, gli attori Mark Ghanimé e Kai Bradbury si sono uniti al cast regolare della serie e li vedremo a tempo pieno dal prossimo ciclo di episodi. Kai Bradbury, in particolare, è già noto ai fan visto che è apparso nel finale della terza stagione nel ruolo del nipote di Doc (Tim Matheson) Denny Cutler.

Virgin River 4 arruola Mark Ghanimé e Kai Bradbury

Bradbury (Motherland: Fort Salem, a sinistra nella foto in basso) tornerà dunque nei panni di Denny Cutler e, stando alla descrizione ufficiale del suo personaggio, "si presenterà a Virgin River per stabilire un legame con il nonno a cui si è riunito da poco. Ma Denny nasconde anche un oscuro segreto". Mark Ghanimé (The Bold Type, a destra nella foto in basso) interpreterà invece il dottor Cameron Hayek, descritto come il "nuovo affascinante medico della clinica". Armato di un bell'aspetto accattivante, un'intelligenza acuta e un sorriso che potrebbe illuminare il mondo, Cameron fa subito colpo in città, specialmente con le donne.

Virgin River: Dove eravamo rimasti

In attesa della quarta stagione di Virgin River (vi ricordiamo che Netflix ha già rinnovato la serie per una quarta e una quinta stagione), vi ricordiamo dove eravamo rimasti l'ultima volta. Nel finale della terza stagione, ricco di colpi di scena, Mel (Alexandra Breckenridge) aveva rivelato a Jack (Martin Henderson) di essere incinta ma di non sapere chi fosse il padre del bambino. In precendenza, infatti, l'infermiera aveva deciso di procedere con l'inseminazione artificiale (tramite lo sperma dell'ex marito defunto Mark) per diventare madre, visto che Jack non voleva altri figli.