Vincitori SAG Awards 2020: Ecco i migliori attori della TV

Premiati i cast de La fantastica signora Maisel, The Crown e Jennifer Aniston.

La scorsa notte, la Screen Actors Guild ha proclamato i migliori attori e le migliori attrici del piccolo schermo all'edizione 2020, la 26esima, dei SAG Awards. A salire sul palcoscenico dello Shrine Auditorium di Los Angeles è stato, per il secondo anno consecutivo, il cast de La fantastica signora Maisel. La serie di Amazon Prime Video ha trionfato anche nella categoria Miglior attore in una comedy, con Tony Shalhoub. Per le serie drammatiche, dopo i due anni di dominio di This Is Us, ad affermarsi questa volta è stato il nuovo cast di The Crown. Per il genere segnaliamo anche la vittoria di Jennifer Aniston per il suo ruolo in The Morning Show, prima importante vittoria per il nuovo servizio di video in streaming Apple TV+. Visibilmente emozionata, nel backstage, l'attrice ha detto: "Mi sento così onorata di far parte di uno show che ha avviato un dialogo su un problema che riguarda ognuno di noi in tutto il mondo. È stata un'esperienza davvero straordinaria da esplorare e anche un compito molto delicato da assumere". Ecco, qui di seguito, l'elenco completo dei vincitori.

SAG Awards 2020: Tutti i vincitori per le Serie TV

CAST IN UN DRAMA

Big Little Lies

Il Trono di Spade

Stranger Things

The Crown

The Handmaid's Tale​

ATTORE IN UN DRAMA

Sterling K. Brown, This Is Us

Steve Carell, The Morning Show

Billy Crudup, The Morning Show

Peter Dinklage, Il Trono di Spade

David Harbour, Stranger Things

ATTRICE IN UN DRAMA

Jennifer Aniston, The Morning Show

Helena Bonham Carter, The Crown

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

CAST IN UNA COMEDY

Barry

Fleabag

Il metodo Kominsky

La fantastica signora Maisel

Schitt's Creek

ATTORE IN UNA COMEDY

Alan Arkin, Il metodo Kominsky

Michael Douglas, Il metodo Kominsky

Bill Hader, Barry

Andrew Scott, Fleabag

Tony Shalhoub, La fantastica signora Maisel

ATTRICE IN UNA COMEDY

Christina Applegate, Dead to Me

Alex Borstein, La fantastica signora Maisel

Rachel Brosnahan, La fantastica signora Maisel

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Phoebe Waller Bridge, Fleabag

ATTORE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Mahershala Ali, True Detective

Russell Crowe, The Loudest Voice

Jared Harris, Chernobyl

Jharell Jerome, When They See Us

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

ATTRICE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Patricia Arquette, The Act

Toni Collette, Unbelievable

Joey King, The Act

Emily Watson, Chernobyl

Michelle Williams, Fosse/Verdon

STUNT

GLOW

Il Trono di Spade

Stranger Things

The Walking Dead

Watchmen​

