Vikings: Valhalla, Netflix annuncia la data dello spin-off e mostra le prime foto

Ambientata 100 anni dopo il finale di Vikings, la nuova serie racconta le avventure eroiche di alcuni dei più famosi vichinghi mai vissuti.

Il sequel di Vikings ha finalmente una data! A più di due anni dall'ordine, Netflix annuncia con un tweet che la prima stagione di Vikings: Valhalla sarà disponibile in streaming dal 25 febbraio. Per la gioia dei fan, la piattaforma ne ha diffuso anche le prime foto ufficiali.

La trama e il cast di Vikings: Valhalla

Ambientata all'inizio dell'XI secolo (più di 100 anni dopo il finale di Vikings), Valhalla racconta le avventure eroiche di alcuni dei più famosi vichinghi mai vissuti - il leggendario esploratore Leif Eriksson (interpretato dall'attore de Le terrificanti avventure di Sabrina Sam Corlett), la sua ardente e caparbia sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e l'ambizioso principe nordico Harald Sigurdsson (Leo Suter, Sanditon). Questi uomini e donne tracciano nuovi percorsi mentre lottano per la sopravvivenza in una Europa in costante cambiamento ed evoluzione.

La nuova serie è una creazione di Jeb Stuart (Trappola di cristallo, Sorvegliato speciale) ed è prodotta a livello esecutivo da Michael Hirst, l'ideatore di Vikings. Il resto del cast include Bradley Freegard (Keeping Faith) nel ruolo del Re di Danimarca Canuto il Grande, Jóhannes Jóhannesson (Cursed) di Olaf Haraldson, Laura Berlin (Hamburg Distretto 21) di Emma di Normandia, David Oakes (I pilastri della Terra) del Conte Godwin, Caroline Henderson dello Jarl Haakon, Pollyanna McIntosh (The Walking Dead) della Regina Ælfgifu e Asbjørn Krogh Nissen (The Bridge) dello Jarl Kåre.