Veleno: Prime Video annuncia la docuserie true crime ispirata al libro di Pablo Trincia

News Serie TV

Composta da cinque episodi, sarà disponibile in streaming a maggio 2021.

Le vicende dei “diavoli della Bassa Modenese”, così come furono chiamate le persone parte di una presunta setta accusata di pedofilia e violenza oltre vent'anni fa in nord Italia, saranno al centro di Veleno, una nuova docuserie true crime originale e tutta italiana in arrivo a maggio su Prime Video. Annunciata oggi dal servizio di video in streaming, la serie è ispirata al libro Veleno. Una storia vera di Pablo Trincia, edito da Einaudi.

Veleno: I dettagli e la trama della nuova docuserie di Prime Video

Prodotta da Fremantle Italy con Ettore Paternò come executive producer, Veleno è scritta e diretta da Hugo Berkeley. Racconterà in cinque episodi i fatti accaduti a Mirandola, Finale Emilia e Massa Finalese, in nord Italia, tra il 1997 e il 1998. All'epoca oltre venti persone furono accusate di far parte di una setta chiamata “I diavoli della Bassa Modenese” che, secondo l’accusa, si sarebbe resa colpevole di pedofilia e violenza nei confronti di sedici bambini. Dalla denuncia di uno dei bambini seguì una vasta indagine della Polizia italiana che portò all'allontanamento definitivo di tutti i ragazzini dalle proprie famiglie.

Veleno si unisce alle altre serie Amazon original italiane, scripted e non, in produzione presso il servizio. Tra queste ci sono Bang Bang Baby, Vita da Carlo, Dinner Club, Everybody Loves Diamonds, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo Seconda Stagione e All or Nothing: Juventus.