Veleno, la storia vera dei diavoli della bassa modenese su Prime Video

Una docu-serie sconvolgente, Veleno è la storia lunga vent'anni e più dei casi di pedofilia nella bassa modenese tratta dal podcast e dal libro di successo di Pablo Trincia. Veleno è già disponibile su Prime Video.

La verità può essere sfuggente, seminare dolore in chi la ricerca per vent’anni e oltre, in chi è stato vittima di molte realtà processuali diverse e di processi mediatici e sociali con il marchio d’infamia più terribile che si sia, quello del pedofilo. Veleno è una docu-serie in cinque episodi, scritta e diretta da Hugo Berkeley e prodotta da Fremantle Italy, appena resa disponibile in streaming su Prime Video, ed è una visione sconvolgente, ma anche irrinunciabile.

Il veleno iniziò a diffondersi, come la nebbia fin dalle prime ore del mattina nei campi della campagna padana, una notte del luglio 1997. La polizia fece irruzione nella casa in cui Federico Scotta viveva con la famiglia. Le autorità disposero l’allontanamento immediato dei suoi due figli di 3 anni e 6 mesi. Federico stesso venne accusato di far parte di una rete di pedofili e di aver compiuto abusi sessuali nei confronti di sua figlia e di altri bambini. Solo l’inizio per una vicenda incredibile, capace di riemergere ogni tanto dalla rimozione collettiva, solo in occasione di nuovi processi o svolte drammatiche per la vita delle persone coinvolte.







Questa volta, però, sembrerebbe la volta buona per un esame analitico e da ogni punto di vista possibile, a partire da un’inchiesta giornalistica di Pablo Trincia, diventata un podcast, un libro e ora, ascoltando molte altre persone coinvolte, un documentario seriale diretto da Hugo Berkeley che non ha niente da invidiare ai migliori prodotti di un genere di grande interesse nelle piattaforme in questi anni: la serialità documentaristica, a partire da fatti reali così incredibili che sarebbero poco credibili se inventati.

È la vicenda de I Diavoli della bassa modenese, una serie di casi di pedofilia e satanismo che porterà al definitivo allontanamento di 16 bambini dalle famiglie. Le indagini svelano l’esistenza di una setta guidata da un prete che praticava riti satanici ai quali erano costretti a partecipare i bambini. Le perizie medico-legali inchiodano i presunti membri della setta e, nel giugno 2000, tutti gli imputati al maxi processo vengono condannati in primo grado a lunghe pene detentive, molte delle quali confermate nei successivi gradi di giudizio.

20 anni dopo l’inchiesta giornalistica di Pablo Trincia ha mette in dubbio l’intera vicenda grazie a nuove sconvolgenti rivelazioni. In contrapposizione alla ricostruzione di Trincia nasce un comitato formato dalle famiglie affidatarie e dai bambini ormai adulti. Nel frattempo, nel 2019, nel vicino paese di Bibbiano, scoppia un altro clamoroso caso: diversi consulenti dei servizi sociali finiscono sotto inchiesta per aver allontanato dei minori dalle loro famiglie. Il “veleno” è ancora in circolo?

Una sequela di colpi di scena sconvolgenti, quella di Veleno è una narrazione che ti assorbe - impossibile interromperla - nonostante sia anche dolorosa e commovente. Utilizza il podcast di Trincia come spunto e coro greco, mettendo in atto una scarnificazione dovuta di metodi consolidati eppure discutibili, di assistenti sociali inesperti, di manipolazione indotta, magari a fin di bene. Un’analisi da laboratorio sulla percezione di verità inconfessabili, o fin troppo confessabili, da parte di un gruppo di bambini sofferenti, la difficoltà enorme di mettere un punto a una storia terribile, di trovare una verità condivisa, oltre che processuale. Trincia cita la frase di uno psichiatra, agghiacciante, che sostiene come da una violenza fisica e reale si possa guarire, la si possa superare, ma contro un fantasma non si può vincere, la ferita non si può suturare.

Veleno è una docu-serie di cinque episodi prodotta da Fremantle per Amazon Prime Video, scritta e diretta da Hugo Berkeley