Vanessa Lachey è la protagonista di NCIS: Hawaii

Al cast del nuovo spin-off si sono uniti anche Yasmine Al-Bustami e Jason Antoon.

Fate spazio, Jethro Gibbs e Dwayne Pride: il franchise di NCIS ha una nuova figura di spicco. La rete americana CBS ha ingaggiato l'attrice di BH90210 Vanessa Lachey per il ruolo di protagonista nel nuovo spin-off NCIS: Hawaii, prima volta di un'agente speciale donna nel ruolo di responsabile di una divisione.

NCIS: Hawaii, il personaggio di Vanessa Lachey

Vista più di recente in Call Me Kat, Lachey interpreterà Jane Tennant, l'agente speciale a capo della sezione di Pearl Harbor, il porto militare che si trova nell'isola hawaiiana di Oahu. Descritta come una donna tanto diplomatica quanto dura, Tennant è un'investigatrice appassionata che può muoversi sulla scena del crimine e quella politica con la medesima disinvoltura. È anche una madre single che spesso si trova combattuta tra la gestione della sua famiglia e la gestione della sua squadra all'NCIS.

Le altre aggiunte al cast

Al cast regolare di NCIS: Hawaii, il cui debutto è previsto durante la stagione 2021-22, si sono uniti anche Yasmine Al-Bustami (The Originals) e Jason Antoon (Claws). La prima interpreterà Lucy, una donna entusiasta e sicura di sé. Il membro più giovane del team, lei è desiderosa di essere la prima a trovare la prova chiave, porre rimedio alla burocrazia burocrazia o affrontare un sospettato giù per una rampa di scale. Antoon sarà invece Ernie, lo specialista della cyber-sicurezza dell'NCIS. Un poliglotta con una grande passione per la tecnologia, la storia, la letteratura e qualsiasi cosa hawaiana, lui un componente essenziale della squadra per la sua capacità di tracciare un indirizzo IP anonimo o profilare un sospettato usando solo la sua impronta sui social network. Inoltre, Ernie non ha una famiglia sull'isola, quindi trascorre gran parte del suo tempo con le famiglia della sua squadra.

Come annunciato nelle settimane scorse, NCIS: Hawaii prenderà idealmente il posto di NCIS: New Orleans, la cui settima stagione attualmente in onda è l'ultima. Proseguiranno invece NCIS ed NCIS: Los Angeles, con la diciannovesima e tredicesima stagione.