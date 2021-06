Valhalla: Dietro le quinte dello spin-off di Vikings con uno spettacolare video

News Serie TV

La serie prosegue la storia dei vichinghi 100 anni dopo il punto in cui l'abbiamo lasciata in Vikings.

Passerà ancora un po' di tempo prima di poter mettere gli occhi su Vikings: Valhalla, lo spin-off che continuerà a raccontare la storia dei vichinghi un secolo dopo le imprese dei personaggi di Vikings, conclusasi alla fine dello scorso anno dopo sei stagioni di successo. Nell'attesa, Netflix ha approfittato della Geeked Week per condividere con i fan uno sguardo del dietro le quinte della serie, mentre prosegue il complesso e spettacolare lavoro di produzione.

Buongiorno con una bella sbirciatina al set di VIKINGS: VALHALLA #GeekedWeek pic.twitter.com/b4jekl78hs — Netflix Italia (@NetflixIT) June 8, 2021

La trama di Vikings: Valhalla

Vikings: Valhalla racconta le vite e le epiche gesta di nuovi vichinghi, inclusi alcuni realmente esistiti e particolarmente famosi - Leif Erikson, Freydis, Harald Harada e il re Guglielmo il Conquistatore. Questi uomini e donne tracciano nuovi percorsi mentre lottano per la sopravvivenza in un'Europa in costante cambiamento ed evoluzione. In una precedente occasione, il produttore esecutivo Michael Hirst, che ha ideato Vikings, ha detto a Collider: "Jeb Stuart sta prestando molta attenzione alla mitologia dei vichinghi. I vecchi personaggi, vale a dire Ragnar Lothbrok, Lagertha, Bjorn e Ivar il Senzaossa, nella nuova serie sono come personaggi mitici. Sono molto rispettati dai nuovi protagonisti e questo garantisce dei collegamenti a effetto".

La nuova serie è ambientata negli stessi luoghi di Vikings ma, nel frattempo, la storia ha reso molto più potenti i vichinghi. "Kattegat è diventato uno dei più grandi porti commerciali d'Europa. Il re d'Inghilterra è un vichingo. I vichinghi hanno invaso la maggior parte dell'Inghilterra e possiedono la Normandia. In questo senso, considerando la storia che ho raccontato nella mia serie, si sono affermati sulla scena mondiale alla grande", ha osservato Hirst.