Utopia cancellata dopo una sola stagione

La serie di fantascienza firmata da Gillian Flynn non tornerà su Amazon Prime Video con un secondo ciclo di episodi.

La cospirazione apocalittica di Utopia non avrà un seguito. L'intricata serie sci-fi di Gillian Flynn, remake dell'omonimo format britannico creato da Dennis Kelly, è stata cancellata da Amazon Prime Video dopo una sola stagione.

Utopia: La trama e il cast

Arrivata in streaming lo scorso 25 settembre, Utopia ha coinvolto attori del calibro di John Cusack e Rainn Wilson raccontando la storia di cinque appassionati di un fumetto che si ritrovano perseguitati dopo aver scoperto significati nascosti e teorie cospirative in quelle pagine. La loro avventura ad alto rischio li ha portati faccia a faccia con la stessa protagonista del fumetto, Jessica Hayde, che si è unita a loro nella missione per salvare il mondo. Oltre a Cusack (nel suo primo ruolo regolare in una serie tv) e Wilson, il cast di Utopia includeva Desmin Borges (You're the Worst), Dan Byrd (Cougar Town), Ashleigh LaThrop (The Handmaid's Tale), Jessica Rothe (Happy Death Day), Javon “Wanna” Walton (Euphoria), Christopher Denham (Manhattan), Cory Michael Smith (Gotham), Sasha Lane (Hellboy) e Farrah Mackenzie.

Utopia 2 non ci sarà: Amazon Prime Video ha cancellato la serie

La decisione di cancellare Utopia dopo una sola stagione arriva dopo che Amazon ha recentemente rinnovato il drama di fantascienza The Expanse per una sesta e ultima stagione. Non sappiamo quali siano le ragioni dietro alla cancellazione di Utopia ma sicuramente la serie, incentrata anche su una pandemia, non è certo arrivata nel momento migliore. Tra le altre serie che invece Amazon ha promosso ci sono Hunters, The Boys, Carnival Row e Jack Ryan, mentre tra le novità in arrivo ci sono la serie tratta da Il Signore degli Anelli, la serie remake di Ragazze vincenti e la serie futuristica degli ideatori di Westworld intitolata The Peripheral.