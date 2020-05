Upload: su Amazon Prime Video l'avveniristica e sorprendente comedy sci-fi con Robbie Amell

News Serie TV

Debutta in streaming la nuova serie di Greg Daniels che immagina un aldilà virtuale dove essere "caricati" prima di morire.

Se vi dicessero che esiste una realtà ultraterrena dove potreste trasferirvi poco prima di morire, lo fareste? È la situazione immaginata in Upload, una nuova serie originale Amazon disponibile in streaming da oggi, 1° maggio, su Amazon Prime Video e creata da Greg Daniels, il papà di The Office e co-creatore di Parks and Recreation. Ecco tutto quello che c'è da sapere su questa singolare comedy sci-fi ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato in cui telefoni con ologrammi, stampanti 3D di cibo e supermercati automatizzati sono la norma.

Upload: La trama

La serie, ambientata nel 2033, è incentrata sull'affascinante Nathan Brown (Robbie Amell), un giovane sviluppatore di app che, dopo un brutto incidente d'auto, deve decidere il suo destino: provare a sopravvivere affidandosi alle cure dell'ospedale o trasferire la sua coscienza in un aldilà virtuale di lusso? Messo sotto pressione dalla sua superficiale ragazza Ingrid (Allegra Edwards), decide di farsi "caricare" nel lussuoso aldilà dove si può scegliere di essere trasferiti quando si è vicini alla morte. Si ritrova così catapultato in un'avanzata realtà vituale dove può avere ogni cosa e dove incontra il suo "angelo" dell'assistenza clienti Nora Anthony (Andy Allo), una guida carismatica che diventa velocemente un'amica e una confidente su cui fare affidamento per navigare nella nuova estensione digitale della sua vita. Tra romanticismo, risate e persino una vicenda thriller che diventa più chiara man mano che si procede nella visione dei dieci episodi di questa prima stagione, Upload è una comedy assai intelligente che fa anche riflettere su come la tecnologia e il capitalismo infuenzino pesantemente le nostre vite.

Il cast

Affiancano Amell (famoso per aver interpretato Ronnie Raymond/Firestorm in The Flash) Allegra Edwards (New Girl) nei panni della fidanzata Ingrid; Andy Allo in quelli dell'addetta al servizio clienti della realtà virtuale "Angel" Nora Anthony; Zainab Johnson che è Aleesha, l'ambiziosa collega di Nora; Kevin Bigley che è Luke Crossley, un veterano di una futura guerra con l'Iran che apprezza il lusso e gli esclusivi servizi offerti dalla realtà virtuale. Nel cast troviamo anche, con ruoli ricorrenti, Elizabeth Bowen (Fargo), William B Davis (The X-Files) e Owen Daniels (Youth and Consequences).

Per saperne di più potete leggere la nostra recensione di Upload o dare un'occhiata al trailer che vi proponiamo di seguito.