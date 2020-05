Upload di Amazon Prime Video rinnovata per una seconda stagione

News Serie TV

L'avveniristica comedy di Greg Daniels con Robbie Amell tornerà con nuovi episodi.

Pronti a fare ritorno nel lussuoso aldilà virtuale di Lakeview? Upload è stata rinnovata per una seconda stagione da Amazon Prime Video. La comedy sci-fi di Greg Daniels che immagina una realtà digitale dove essere "caricati" prima di morire tornerà con nuovi episodi prossimamente. L'annuncio del rinnovo arriva dopo solo una settimana dal debutto della serie in oltre 200 paesi del mondo.

Le dichiarazioni del creatore e di Amazon

A spingere Amazon verso un rinnovo così immediato sarebbe stato proprio il grande successo che la serie ha ottenuto a livello globale. "Con Upload, Greg Daniels ha realizzato una commedia intelligente e intrigante e ha chiaramente deliziato i nostri clienti che hanno trascorso molto tempo a Lakeview la scorsa settimana", ha dichiarato Jennifer Salke, responsabile di Amazon Studios. "Sappiamo che i nostri fan globali vogliono vedere il prossimo capitolo della storia di Nathan e Nora, quindi stiamo dando il via libera alla stagione 2 e siamo entusiasti che il progetto di Greg abbia trovato un pubblico così devoto", ha aggiunto. "Sono emozionato all'idea di continuare questa grande collaborazione con gli Amazon Studios e con questo meraviglioso cast e di scoprire cosa accadrà a Nora, Nathan, Ingrid e al loro mondo del 2033. Dopo questa notizia, posso smettere di lavorare al mio flipbook della stagione 2", ha fatto sapere invece il creatore tramite un comunicato.

La trama di Upload

Upload immagina un futuro in cui le persone che stanno per morire hanno la possibilità di essere "caricate" in un paradiso digitale piuttosto che affrontare l'ignoto. La serie segue Nathan (Robbie Amell), un giovane sviluppatore che, dopo essere stato vittima di un incidente quasi mortale, è costretto dalla sua fidanzata Ingrid (Allegra Edwards) a prendere una decisione difficile sul suo destino: essere caricato nell'aldilà di Lakeview della società Horizon, di cui la famiglia di Ingrid possiede una quota. Lì Nathan incontra il suo "Angelo" dell'assistenza clienti Nora (Andy Allo) che diventa rapidamente sua amica e confidente. Ma quando le cose si fanno più serie tra loro, tutto inizia a diventare più complicato.