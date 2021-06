Unknown - Senza identità: In sviluppo la serie sequel del film con Liam Neeson

News Serie TV

TNT sta lavorando a un drama descritto come "un'avventura strabiliante piena di colpi di scena", Neeson sarà produttore esecutivo.

La storia del dottor Martin Harris interpretato da Liam Neeson nel film del 2011 Unknown - Senza identità potrebbe continuare. La rete americana TNT sta sviluppando una serie sequel del lungometraggio diretto da Jaume Collet-Serra, con lo stesso Neeson coinvolto come produttore esecutivo.

Unknown - Senza identità: Cosa sappiamo sulla potenziale serie tv

Nel film Neeson interpretava un medico che perdeva la memoria in seguito a un incidente d'auto, solo per scoprire - dopo aver recuperato lentamente i ricordi - che qualcun altro aveva assunto la sua identità e che lui era diventato il bersaglio di misteriosi assassini. La nuova serie ripartirà da dopo gli eventi del film ma si concentrerà su un nuovo personaggio "buttato in un'avventura strabiliante piena di colpi di scena", si legge nella breve descrizione diffusa dalla rete. Karl Gajdusek e Speed ​​Weed saranno showrunner e produttori esecutivi del potenziale drama insieme a Neeson, Ethan Erwin, Alex Mace, Hal Sadoff ed Erik Olsen. Sean Finegan scriverà l'episodio pilota e sarà produttore esecutivo mentre il regista della pellicola originale Collet-Serra tornerebbe per dirigere la serie tv e produrla a livello esecutivo.

Da Snowpiercer a Animal Kingdom: Gli altri esperimenti riusciti di TNT

Se il progetto venisse ufficialmente oridnato da TNT, non sarebbe il primo drama basato su un film sviluppato dalla rete. Ci sono i precedenti illustri di Snowpiercer, che tornerà per una terza stagione, basata sul film del 2013 con Chris Evans, Ed Harris e Tilda Swinton, e Animal Kingdom (con la quinta stagione in arrivo negli USA l'11 luglio) tratta dall'omonimo film australiano del 2010 diretto da David Michôd.