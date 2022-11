Una serie tv prequel di Venerdì 13 ordina a Peacock

News Serie TV

L'adattamento è nelle mani di Bryan Fuller, l'ideatore di Hannibal.

Peacock ha celebrato l'ultimo Halloween con una notizia dolcissima per i numerosi fan di Venerdì 13 e delle storie horror in generale. Il servizio streaming ha annunciato l'ordine di Crystal Lake, serie prequel del celebre franchise cinematografico con Jason Voorhees, l'assassino con la maschera da hockey diventato un'icona del cinema horror. E le buone notizie non finiscono qui. Il progetto è nelle mani dell'ideatore di Hannibal Bryan Fuller, il quale ne sarà lo showrunner e il produttore esecutivo.

Venerdì 13: Arriva la serie tv

"Venerdì 13 è uno dei franchise horror più iconici nella storia del cinema e non vediamo l'ora di rivisitare questa storia con la nostra prossima serie drammatica Crystal Lake", ha dichiarato la presidente dei contenuti di intrattenimento di NBCUniversal Television and Streaming Susan Rovner in un comunicato. "Non vediamo l'ora di lavorare con Bryan Fuller, un creativo visionario e di talento che ho il piacere di considerare un amico e collaboratore di lunga data, insieme ai nostri straordinari partner di A24, in questa versione aggiornata per Peacock che saprà entusiasmare i fan di lunga data del franchise".

Al momento i restanti dettagli della serie, a cominciare dalla trama, sono tenuti nascosti. L'originale Venerdì 13, nel quale i responsabili di un campeggio estivo vengono assassinati, risale al 1980 e ha generato un franchise che ad oggi include nove sequel, un crossover con Nightmare (Freddy vs. Jason, del 2003) e un remake nel 2009. Un precedente adattamento televisivo, Friday the 13th: The Series (Venerdì 13 in Italia), è andato in onda per tre stagioni dal 1987 al 1990, ma non aveva molto a che fare con la storia del franchise cinematografico, a cominciare dall'assenza di Jason Voorhees. Infine, anche The CW aveva provato a sviluppare una serie basata sul franchise, ma il progetto non aveva superato la fase del pilota.