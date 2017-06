Una serie di sfortunati eventi 2: Nathan Fillion, Tony Hale e altre aggiunte al cast

Il veterano di Castle Nathan Fillion e la star di Veep e Arrested Development Tony Hale sono due delle aggiunte al cast della seconda stagione di Una serie di sfortunati eventi annunciate da Netflix a un evento organizzato a Los Angeles per promuovere la candidatura dei propri show alla prossima edizione dei Primetime Emmy Awards.

Al momento non sono stati diffusi i dettagli dei personaggi che Fillion, Hale e le altre new entries Sara Rue (Impastor), Lucy Punch (Ben&Kate) e Roger Bart (Desperate Housewives) interpreteranno nei nuovi 10 episodi. Secondo TheWrap, per quanto riguarda Fillion dovrebbe trattarsi del fratello di Lemony Snicket, il personaggio interpretato da Patrick Warburton.

Basata sui popolari romanzi per ragazzi di Snicket, l'autore statunitense anche conosciuto come Daniel Handler, Una serie di sfortunati eventi è stata rinnovata per una seconda stagione a marzo. Tre settimane dopo l'annuncio, l'ordine è stato esteso con un ulteriore, terzo ciclo di episodi.