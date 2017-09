Una nuova Rapunzel in C'era una volta

Quando quest'autunno C'era una volta tornerà in tv con gli episodi della settima stagione, tra le tante novità i fan scopriranno anche che l'attrice di Chicago Fire Alexandra Metz non sarà più il volto di Rapunzel. I produttori del drama fantasy di ABC hanno affidato il ruolo di una nuova versione del personaggio tratto dalla fiaba dei Fratelli Grimm a Meegan Warner, reduce da quattro stagioni in TURN: Washington's Spies.

Intrappolata magicamente in una torre da una strega cattiva, questa "nuova" versione dell'iconica principessa Disney è descritta come una giovane donna piena di vita e coraggio la quale fa tutto il necessario per rompere l'incantesimo e mettere la strega che l'ha imprigionata nelle condizioni di pagare per i suoi crimini.

Rapunzel non è l'unico personaggio cui C'era una volta darà un volto nuovo nella prossima stagione - negli Stati Uniti in onda dal 6 ottobre. Come annunciato precedentemente, Dania Ramirez (Devious Maids) interpreterà una nuova versione di Cenerentola, ora sposata con la versione adulta di Henry interpretata da Andrew J. West (The Walking Dead), mentre Rose Reynolds (Poldark) sarà una nuova Alice de Il Paese delle Meraviglie.