Una mamma per amica: Lauren Graham ringrazia i fan in occasione dell'anniversario dei 20 anni della serie

News Serie TV

L'interpete di Lorelai Gilmore si è rivolta a tutti gli appassionati che ieri hanno celebrato il ventesimo anniversario del drama di successo creato da Amy Sherman-Palladino.

Non è una festa senza il festeggiato. Ecco allora che Lauren Graham, l'interprete dell'indimenticata Lorelai Gilmore in Una mamma per amica, è intervenuta su Twitter per ringraziare i fan di tutto il mondo che ieri, in occasione del ventesimo anniversario della prima messa in onda della serie trasmessa per la prima volta il 5 ottobre 2000 sull'americana WB, hanno celebrato la ricorrenza postando foto, video o ricordi dello show sulle ragazze Gilmore.

Una mamma per amica ha 20 anni: Il messaggio di Lauren Graham

"L'amore e la devozione che mostrate per questa serie mi hanno dato molta gioia negli anni. Sono così grata, per non dire altro, e vi amo tutti", ha scritto l'attrice (che vedremo presto su Disney+ con il remake di Stoffa da campioni e ancora nella seconda stagione de Lo straordinario mondo di Zoey). Graham ha condiviso un video celebrativo postato da Netflix, dove tutte e 7 le stagioni di Una mamma per amica e il revival Una mamma per amica: Di nuovo insieme sono disponibili in streaming. Le hanno fatto eco altre star della serie quali l'interprete del simpatico Michel Yanic Truesdale che ha scritto: "Siete un vero regalo. Questo piccolo show ha toccato il cuore, è diventato iconico e ha cambiato la mia vita. Fin dal primo giorno voi fan siete stati così leali e meravigliosi".

Your kindness and devotion to this show have brought me so much joy over the years. I’m so grateful, to say the least, and I love you all. xL 💚🍀💚 https://t.co/BJC2LGmB0m — Lauren Graham (@thelaurengraham) October 5, 2020

Qui, invece, trovate il nostro speciale in cui vi spieghiamo i 5 motivi per cui Una mamma per amica è ancora così amata.

Foto: Brian van der Brug / Los Angeles Times