Una data per American Gods 3 e Neil Gaiman scrive una lettera ai fan

La serie fantasy con Ricky Whittle e Ian McShane arriverà su Amazon Prime Video a gennaio.

Bisognerà aspettare ancora un po' prima di poter mettere gli occhi sulla terza stagione di American Gods. Il conto alla rovescia, tuttavia, è ufficialmente cominciato: Amazon Prime Video ha annunciato che i nuovi episodi della serie fantasy prodotta da Neil Gaiman sarà disponibile in streaming dall'11 gennaio ogni lunedì con un nuovo appuntamento.

American Gods 3: La lunga lettera di Neil Gaiman ai fan

L'annuncio della data di debutto della stagione 3 di American Gods è accompagnato da una lunga lettera scritta da Neil Gaiman ai fan, sia della serie che del romanzo dal quale è tratta. "Quando ci siamo messi all'opera per la terza stagione di American Gods, non avevamo idea di come sarebbe risultata attuale", ha scritto. "Sapevamo di voler tornare a ciò che il pubblico aveva amato di più del libro: che era tempo per Shadow di andare a Lakeside e provare a vivere una vita normale. Allo stesso tempo, nella terza stagione volevamo concentrarci sui vari personaggi e i loro percorsi, mostrare Shadow mentre segue un cammino guidato dagli Dei, dai suoi antenati, diventando sempre più se stesso e decidendo allo stesso tempo chi essere e da quale parte stare, quella dell'umanità o quella degli Dei. Sapevamo anche di voler stringere ancora di più il legame tra Shadow e il territorio americano esplorando ciò che realmente significa 'America' per le persone che la abitano, parlare di immigrazione e di tutte le popolazioni che sono giunte in questo territorio portando con sé i loro Dei. I nuovi Dei di smartphone, app e glitter richiedono sempre più la nostra attenzione, mentre i vecchi Dei vogliono avere ancora rilievo".

"L'America deve essere per tutti noi e American Gods deve riflettere questo concetto. Questa stagione parla proprio di questo. Piena di dramma, di emozione, di vero realismo ma anche di situazioni surreali, contiene alcune delle migliori performance che la serie abbia mai visto. Riporta in scena i personaggi preferiti, alcuni in nuove vesti, e nuovi Dei e personaggi mai incontrati. I problemi degli Dei e delle persone nella terza stagione di American Gods sono i problemi dell'America odierna. Non ci aspettavamo che la trama si sviluppasse in maniera così attuale quando l'abbiamo creata, né pensavo che il romanzo sarebbe rimasto così al passo coi tempi quando l'ho scritto 20 anni fa. Ma sono contento che stia succedendo adesso, in un anno in cui sembra che storie sempre più varie vengano ascoltate, e onorate, e che sia loro permesso di cambiare il futuro".

American Gods: La trama della stagione 3

Dopo la scoperta che il suo carismatico ma inaffidabile capo, Mr. Wednesday (Ian McShane) non è solo il Dio norreno Odino ma anche suo padre, Shadow (Ricky Whittle) comincia a chiedersi se anche lui abbia dei poteri. Nel tentativo di sfuggire al proprio destino, l'ex galeotto raggiunge l'idilliaca e nevosa cittadina di Lakeside, in Wisconsin. Ben presto scopre però che questo luogo apparentemente tranquillo cela segreti profondi e oscuri dai quali non potrà sottrarsi solo perché è un Dio. L'unica scelta - ed è una scelta obbligata - ha a che fare con che tipo di Dio essere. Nel frattempo, Wednesday assume la brillante Cordelia (Ashley Reyes) per gestire tutte le sue esigenze tecnologiche. L'ex moglie di Shadow, Laura (Emily Browning) passa dall'"essere morta all'essere ancora più morta", come anticipato da Gaiman, finendo con l'imbarcarsi in un'avventura con Salim (Omid Abtahi). Bilquis (Yetide Badaki) intraprende invece un viaggio nel suo passato.