Un Dexter sorridente e ammiccante nel nuovo teaser trailer del revival

I nuovi 10 episodi della serie di culto con Michael C. Hall andranno in onda in autunno.

Il quadro si fa un po' più chiaro nel nuovo teaser trailer del revival di Dexter diffuso nelle scorse ore dalla rete americana Showtime, occasione nella quale ne ha ufficializzato l'arrivo in tv il prossimo autunno. Sì, l'intrigante ex ematologo della polizia di Miami interpretato da Michael C. Hall ha ritrovato il suo Passeggero Oscuro. E sì, il sole e le spiagge hanno ceduto il posto ai boschi e alla neve.

Dexter: La trama e il cast del revival

Sono passati un bel po' di anni da quando Dexter Morgan ha inscenato la sua morte per dedicarsi a una vita apparentemente tranquilla lontano da tutti nell'Oregon. Nei nuovi 10 episodi scritti dallo showrunner di Dexter Clyde Phillips, ritroveremmo il personaggio da tutt'altra parte, nella piccola città di Iron Lake, nello Stato di New York. Qui, qualcosa o qualcuno lo porta a uccidere di nuovo - ammesso abbia mai smesso di farlo - mentre cresce la rivalità con Kurt Caldwell (la nuova aggiunta al cast Clancy Brown), il sindaco ufficioso del posto, un uomo potente, generoso e amato da tutti che possiede una stazione di servizio per camion.

A mettergli il bastone tra le ruote saranno probabilmente anche Angela Bishop (Julia Jones, The Mandalorian), il locale capo della polizia, e Molly (Jamie Chung, Lovecraft Country), la famosa conduttrice di un podcast true-crime di Los Angeles, la quale si ritrova coinvolta nell'oscuro mistero al centro di questo ciclo di episodi. Il resto del nuovo cast include Oscar Wahlberg (Manchester by the Sea), Johnny Sequoyah (Believe), Alano Miller (Underground), Jack Alcott (The Good Lord Bird), Michael Cyril Creighton (Dash & Lily), Katy Sullivan e David Magidoff (The Morning Show). Phillips ha fatto sapere nel frattempo che "Non cancelleremo nulla. Non tradiremo il pubblico dicendo: 'Ci dispiace, era tutto un sogno'. [Ma] quello che è successo nelle prime otto stagioni rimane nelle prime otto stagioni".