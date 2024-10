Un anno senza Matthew Perry: La madre della star di Friends ricorda gli ultimi momenti trascorsi con lui

News Serie TV

È passato già un anno dalla scomparsa di Matthew Perry: in una nuova intervista la madre Suzanne Morrison ha svelato che il figlio sembrava quasi sapere a che destino sarebbe andato incontro pochi giorni prima della sua morte.

Un anno fa, il 28 ottobre 2023, ci lasciava Matthew Perry. Attore amatissimo noto soprattutto per il ruolo di Chandler Bing nella sitcom Friends, Perry è morto vasca da bagno della sua villa di Pacific Palisades, vicino Malibu, a causa degli effetti acuti della ketamina, farmaco che usava sotto controllo medico per mitigare depressione e ansia. Sostanza che, a causa della presenza massiccia rilevata nel sangue, aveva però assunto in modo inappropriato poche ore prima della morte. Dodici mesi dopo quello che il Dipartimento di medicina legale della contea di Los Angeles ha classificato come "un incidente", la madre dell'attore Suzanne Morrison e altri membri della sua famiglia sono apparsi davanti alle telecamere in un'intervista con la giornalista Savannah Guthrie del programma Today di NBC. Morrison, in particolare, ha ricordato alcuni teneri momenti trascorsi insieme al figlio poco prima che morisse dicendo che le sembrava quasi che lui avesse una premonizione e sapesse a quale destino stesse andando incontro.

Matthew Perry: Le parole della madre a un anno dalla scomparsa

"Ha attraversato un periodo, abbastanza interessante, appena prima di morire, quando mi stava mostrando una delle sue nuove case", ha raccontanto Morrison. "È venuto da me e mi ha detto, 'Ti amo così tanto, e sono così felice di essere con te ora'. Era quasi come se fosse una premonizione o qualcosa del genere. Non ci ho pensato in quel momento, ma ho pensato, 'Quanto tempo è passato dall'ultima volta che abbiamo avuto una conversazione del genere?' Sono passati anni". Riflettendo sui suoi ultimi giorni con l'attore, Suzanne Morrison ha proseguito: "Credo che ci fosse qualcosa. C'era un'inevitabilità in quello che gli sarebbe successo dopo, e lui la sentiva molto. Ma ha detto, 'Non ho più paura'. E questo mi ha preoccupato".

Nelle ultime ore, intanto, diversi colleghi e amici di Perry stanno ricordando l'attore con un post sui social. È il caso di Jennifer Aniston, l'interprete di Rachel in Friends, che ha postato su Instagram un carosello di foto che lo ritraggono e ha scritto nella didascalia "un anno" taggando la Matthew Perry Foundation, la fondazione nata per aiutare chi lotta contro le dipendenze, come era nelle intenzioni dello stesso attore.

Il processo per la morte dell'attore di Friends

Lo scorso agosto cinque persone sono state incriminate con l'accusa di aver fornito la ketamina a Matthew Perry. Tra queste ci sono l'assistente dell’attore, i medici e Jasveen Sangha, nota come la "regina della ketamina". Uno dei dottori e Sangha saranno sottoposti a processo nel marzo 2025. "Questi imputati hanno approfittato dei problemi di dipendenza del sig. Perry per arricchirsi", ha affermato il pubblico ministero E. Martin Estrada durante una conferenza stampa. Dopo le accuse, la famiglia di Perry ha dichiarato in una nota che, sebbene "fossero e siano ancora affranti" per la morte dell'attore, "è stato d'aiuto sapere che le forze dell'ordine hanno preso il suo caso molto seriamente". "Non vediamo l'ora che la giustizia faccia il suo corso", hanno concluso.