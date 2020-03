Ufficiale il crossover tra Chicago ed FBI: Ecco i primi dettagli

News Serie TV

Un personaggio di Chicago P.D. apparirà nel prossimo episodio di FBI.

Dopo mesi di speculazioni, arriva finalmente l'ufficialità: Chicago ed FBI, i franchise di successo creati da Dick Wolf, incroceranno molto presto le loro storie, questo nonostante a trasmetterli siano reti diverse - NBC e CBS rispettivamente. Ad annunciarlo è il sito della Wolf Entertainment, rivelandone i primi dettagli.

Chicago ed FBI: I dettagli del crossover

Il crossover coinvolgerà prevalentemente Hailey Upton, la detective interpretata da Tracy Spiridakos in Chicago P.D. Nell'episodio di quest'ultima in onda negli Stati Uniti la scorsa notte (in Italia il poliziesco è in programmazione da poche settimane su Premium Crime ogni giovedì alle ore 21:15 e in streaming su Infinity il giorno successivo), il diciottesimo della stagione 7, Hailey è stata mandata da Hank Voight (Jason Beghe) a svolgere un incarico temporaneo presso l'ufficio di New York dell'FBI. Qui, come vedremo nell'episodio della stagione 2 di FBI in onda la prossima settimana, Hailey lavorerà a stretto contatto con l'agente Zidan (Zeeko Zaki), come suggerisce la foto condivisa dal sito.

Le dichiarazioni di Dick Wolf e il successo dei franchise

"Il personaggio di Tracy è uno dei preferiti dai fan e sono davvero felice di farlo risplendere ancora di più; accendere i riflettori su di lui e avvicinare nuovi fan lungo la strada prima del suo ritorno in Chicago P.D.", ha dichiarato Wolf in un comunicato. "Rimanete sintonizzati. Sarà molto interessante".

Le voci di un possibile crossover tra i due franchise risalivano all'estate scorsa e interessavano anche Law & Order, l'altro grande successo di Wolf. Esordito nel 2012 con Chicago Fire, Chicago ha generato negli anni tre spin-off: Chicago P.D., Chicago Med e Chicago Justice, quest'ultimo già concluso. Queste sono tre delle serie più seguite di NBC e, come tali, lo scorso mese sono state rinnovate ciascuna per altre tre stagioni. Molto bene sta facendo anche FBI su CBS, come dimostra il recente lancio del primo spin-off FBI: Most Wanted.