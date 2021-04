Tyler Perry racconterà le origini di Madea nella serie tv Mabel

News Serie TV

Il progetto, in sviluppo a Showtime, mostrerà una Madea ventenne.

Lo sceneggiatore, attore, regista e produttore Tyler Perry, che non passa giorno senza impegnarsi in un nuovo progetto, sta collaborando con la rete via cavo Showtime (la stessa di Shameless e Dexter) allo sviluppo di Mabel, una serie incentrata sulle origini mai raccontate di uno dei suoi personaggi più famosi, Mabel Earlene Simmons, per gli amici Madea, da lui interpretato in oltre una decina di film e occasionalmente anche in tv, nelle sue serie House of Payne e Love Thy Neighbor.

La trama di Mabel, la serie tv prequel di Madea

Creata da Perry con Tim Palen, e da loro prodotta a livello esecutivo con le sceneggiatrici JaNeika James e JaSheika James, Mabel si presenta con queste esatte parole: "Ogni grande storia deve cominciare da qualche parte e ogni leggenda ha un principio. Molto prima di diventare la forza della natura conosciuta come Madea, lei era una ventenne di colore intelligente, fiera, irresistibile, pericolosa e pazza conosciuta come... Mabel Simmons. Quando si è trasferita ad Atlanta nel 1972, ha incendiato la città e il mondo!".

Creata da Perry ispirandosi alla madre e alla zia, Madea si è mostrata per la prima volta nel 2000, nella rappresentazione teatrale di successo I Can Do Bad All By Myself. Il salto sul grande schermo è arrivato cinque anni dopo, nel film Amori e sparatorie (Diary of a Mad Black Woman nella versione originale). Perry l'ha sempre interpretata indossando un vistoso ma elegante costume, mentre le premesse di Mabel lasciano pensare che un interprete più giovane prenderà il suo posto nella potenziale serie di Showtime.