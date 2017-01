Tutte le manie di Bob: Il remake del film con Bill Murray in sviluppo a NBC

Una Barb diversa da quella che molti hanno amato in Stranger Things potrebbe fare il suo debutto in tv la prossima stagione. NBC ha ordinato infatti la produzione dell'episodio pilota di What About Barb?, comedy basata sul film del 1991 Tutte le manie di Bob.

Come suggerisce il titolo, invece di concentrarsi sul personaggio interpretato nella pellicola di Frank Oz dal leggendario Bill Murray, la potenziale serie ruota attorno a una donna, Barb, e una donna è anche la psicoterapeuta che cerca di tagliare i rapporti con la sua paziente più dispotica, senza il minimo successo, finendo piuttosto col guadagnare un fastidioso membro della famiglia lungo la strada.

Il duo dietro The Office e The Odd Couple Joe Port e Joe Wiseman scriverà la sceneggiatura e ne curerà la produzione esecutiva sotto l'egida di ABC Studios.

