Turner e il casinaro: Reginald VelJohnson riprenderà il suo ruolo nella serie di Disney+

Il sequel del film di culto con Tom Hanks debutterà sul servizio streaming il 16 luglio.

Vi ricordate di David Sutton? Da quel lontano 1989, quando affiancò Scott Turner nel film Turner e il casinaro, molte cose sono cambiate nella vita del personaggio interpretato da Reginald VelJohnson. Lo scopriremo in Turner e il casinaro: La serie, sequel televisivo della pellicola di Roger Spottiswoode in arrivo su Disney+ il 16 luglio.

Turner e il casinaro: David Sutton trent'anni dopo

Deadline riporta che VelJohnson riprenderà il ruolo di David Sutton, un tempo il partner che aiutò Turner Sr. e l'originale Hooch a risolvere il caso più eclatante nella storia di Cypress Beach, nella serie creata da Matt Nix (Duro a morire). Sono passati trent'anni dall'ultima volta e ora David è il sindaco della città e un caro amico di famiglia per i figli del suo ex partner, Scott (Josh Peck) e Laura (Lyndsy Fonseca). A Cypress Beach succedono poche cose di cui David non sia al corrente e quando i Turner iniziano a indagare su uno dei vecchi casi del padre, non passa molto tempo prima che il sindaco si ritrovi coinvolto.

La trama e il cast di Turner e il casinaro: La serie

La serie si concentra su Scott Turner Jr., un ambizioso e abbottonato sceriffo federale che ha ereditato un grosso cane scorbutico e casinista. Una storia che si ripetere. Scott, infatti, ne farebbe volentieri a meno, ma si rende conto ben presto che l'animale potrebbe essere il partner di cui ha bisogno. VelJohnson è il primo attore del film a riprendere il suo ruolo nella serie. Il resto del cast include Carra Patterson (The Arrangement), Brandon Jay McLaren (L'estate in cui imparammo a volare), Anthony Ruivivar (The Haunting of Hill House), Jeremy Maguire (Modern Family) e Vanessa Lengies (Glee).