Tulsa King: La stagione 2 della serie tv con Sylvester Stallone ha una data e un teaser trailer

News Serie TV

Il crime drama tornerà in streaming su Paramount+ a settembre. Ecco tutte le novità.

Il rientro dalle vacanze estive sarà un po' meno amaro per i tanti che hanno apprezzato Tulsa King, la serie di Paramount+ con il candidato all'Oscar Sylvester Stallone nei panni di un mafioso. Il servizio streaming ha fissato infatti al 15 settembre il debutto della seconda stagione, offrendone nel frattempo un'anteprima attraverso il teaser trailer.

Tulsa King: Cosa ci aspetta nella stagione 2

Una serie di Taylor Sheridan (Yellowstone) e Terence Winter (Boardwalk Empire), Tulsa King si concentra su Dwight Manfredi (Stallone), un mafioso di New York anche conosciuto come Il Generale che, uscito di prigione dopo 25 anni, viene esiliato senza tante cerimonie dal suo boss, ritrovandosi a gestire un'attività a Tulsa, in Oklahoma. Rendendosi contro che la sua famiglia criminale potrebbe non avere a cuore i suoi interessi, Dwight mette insieme un gruppo di individui improbabili per aiutarlo a stabilire un nuovo impero criminale in un luogo che per lui assomiglia a un altro pianeta.

Nella seconda stagione, Dwight e la sua banda continuano a costruire e difendere il loro impero in crescita a Tulsa, ma proprio quando riescono a ingranare si rendono conto di non essere gli unici a volersi imporre. Con le minacce incombenti della mafia di Kansas City e di un potente uomo d'affari locale, Dwight deve lottare per tenere al sicuro la sua famiglia e il suo gruppo e allo stesso tempo occuparsi di tutti i suoi affari. Inoltre, ha ancora delle questioni in sospeso a New York da risolvere.

Il prossimo ciclo di episodi introdurrà diversi personaggi nuovi. Frank Grillo (Kingdom) interpreterà Bill Bevilaqua, un mafioso di Kansas City con interessi a Tulsa. Neal McDonough (Arrow) sarà Cal Thresher, un uomo d'affari di Tulsa potente ed estremamente territoriale. A Rich Ting (Warrior) è stato affidato invece il ruolo di Jackie Ming, un uomo tranquillo ma spietato con le proprie ambizioni in città.

Foto: Brian Douglas/Paramount+