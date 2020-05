Tuca & Bertie: La serie animata cancellata da Netflix riprende vita ad Adult Swim

News Serie TV

La comedy tornerà in tv con una seconda stagione di 10 episodi.

Un'altra serie cancellata da Netflix riprende vita altrove. Adult Swim, blocco serale del canale via cavo Cartoon Network dedicato all'animazione per un pubblico adulto, ha acquisito e rinnovato per una seconda stagione di 10 episodi Tuca & Bertie, la comedy con le voci di Tiffany Haddish e Ali Wong creata dal team dietro BoJack Horseman.

L'ordine del revival segue di dieci mesi la cancellazione della serie al servizio streaming. La sua storia ruota attorno a due uccelli femmina di trent'anni la cui amicizia è messa alla prova mentre affrontano le sfide delle loro vite in transizione. Tuca, uno spensierato tucano, e la sua migliore amica Bertie, un nevrotico uccello canterino, vivono in un coloratissimo mondo di animali antropomorfi. Quando il fidanzato di Bertie, Speckles (Steven Yeun), si trasferisce da lei e Tuca in un appartamento vicino, le due si aiutano a vicenda mentre Tuca cerca di bilanciare il fatto di essere ormai una donna adulta con la sua inclinazione a vivere selvaggiamente e Bertie lotta costantemente per ottenere ciò che desidera nella sua carriera e nella sua relazione.

"Sono un fan delle serie di Adult Swim fin dall'adolescenza, quindi sono entusiasta di unirmi alla festa con i miei amati uccelli ed essere una nuova voce per un altro decennio di animazione per adulti assurda, irriverente ma toccante", ha dichiarato l'ideatrice Lisa Hanawalt in un comunicato. Il debutto dei nuovi episodi è previsto nel 2021.