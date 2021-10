True Story: Il trailer ufficiale della miniserie di Netflix con Kevin Hart e Wesley Snipes

News Serie TV

Il drama di sette episodi in streaming dal 24 novembre.

Anche per un grande comico arriva un momento in cui smettere di ridere. Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di True Story, nuova miniserie con Kevin Hart e Wesley Snipes nei panni di due fratelli coinvolti in una brutta faccenda, in streaming con i sette episodi che la compongono dal 24 novembre (il Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti).

La trama e il cast di True Story

Scritta dallo showrunner di Narcos: Messico Eric Newman, True Story segue The Kid (Hart), uno dei comici più famosi al mondo, e Carlton (Snipes), il suo ribelle fratello maggiore. Una tappa del suo tour a Filadelfia, città dove è nato, diventa per The Kid una questione di vita o di morte quando le conseguenze di una serata trascorsa con Carlton minacciano di distruggere tutto quello che ha costruito e ha ottenuto nella vita.

Nella miniserie recitano anche Billy Zane (Titanic), Tawny Newsome (Space Force), Paul Adelstein (Prison Break), Will Catlett (Black Lightning), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), Lauren London (The Game), Ash Santos (American Horror Story), John Ales (Euphoria) e Theo Rossi (Sons of Anarchy). Hart è anche uno dei produttori esecutivi, mentre la regia è di Stephen Williams (Watchmen, Lost) e Hanelle Culpepper (Star Trek: Picard).